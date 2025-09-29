Mundial de Menores de Pádel começa hoje: conheça os 18 gaúchos que representam o Brasil

Maycon Muniz / Cobrapa

Começa nesta segunda-feira (29), em Reus, na Espanha, o 15º Mundial de Menores de Pádel. Ao todo, 24 atletas representam o Brasil nas categorias sub-14, 16 e 18. Desses, 18 são gaúchos e sete são da Zona Sul do Estado.

A competição, organizada pela Federação Internacional de Pádel (FIP), vai até o domingo (5). O Brasil estreia nesta segunda, às 4h (horário de Brasília), diante da Bélgica, no feminino. Já no masculino, que acontece às 8h, os brasileiros terão pela frente a Venezuela.

Preparação e expectativa

A seleção brasileira chega ao torneio após um processo de preparação contínuo ao longo do ano, tanto durante as competições quanto em momentos de convocações para treinos específicos.

—Nossa preparação não é pontual, ela vem sendo feita ao longo do ano e é contínua. (...) Esses atletas que hoje estão convocados faziam parte de um grupo um pouco maior, que era um dos possíveis convocados. Então a seleção brasileira já vinha treinando junta desde o início do ano — explica o diretor de Menores da Confederação Brasileira de Pádel (Cobrapa), Marcelo Gonçalves.

O grupo se apresentou oficialmente no sábado (27), já em Reus. A partir dali, a programação contou com momentos de relaxamento, adaptação às quadras espanholas, treinos leves e reconhecimento de jogo, além de dois treinos mais intensos no domingo (28).

Com a preparação concluída, a expectativa da comissão técnica é de um bom desempenho:

— Eu tô bem confiante. Claro que competição é competição, os outros países também estão muito fortes e vêm evoluindo, mas eu tenho uma expectativa muito boa para esse torneio.

Formato da competição

Cada confronto no Mundial é disputado em melhor de três, com cada partida disputada por uma dupla diferente. A seleção que vencer duas avança ou conquista o título.

Ao todo, 16 seleções masculinas e 16 femininas disputam o torneio, divididas em grupos de quatro equipes. Os dois melhores de cada chave avançam para a disputa do 1º ao 8º lugar, enquanto os demais jogam do 9º ao 16º.

No feminino, o Brasil ficou no Grupo D, ao lado de Suécia, Paraguai e Bélgica. No masculino, o Brasil foi sorteado também para o Grupo D, juntamente com o cabeça de chave Paraguai, além de Bélgica e Venezuela.

Delegação completa

Além do diretor e dos atletas, a delegação brasileira também é composta por outros 10 profissionais:

Técnicos: Thiago Krames e Thiago Ruschel

Thiago Krames e Thiago Ruschel Auxiliares técnicos: Gabriel Lopes e Leopoldo Júnior

Gabriel Lopes e Leopoldo Júnior Fisioterapeutas: Nicole Molinari e Rafael Farias

Nicole Molinari e Rafael Farias Preparadores físicos: Felipe Giudice e Gabriel Weber

Felipe Giudice e Gabriel Weber Médica: Michelle Zanferari

Michelle Zanferari Psicóloga esportiva: Rafaella Laviaguerre

Onde assistir

O canal oficial da FIP no Youtube anuncia a transmissão de todas as partidas.

Destaques da Zona Sul

Entre os atletas convocados, sete vêm da Zona Sul do Estado. Valentina Dall Agnol (sub-14), Julia Giusti Gomes (sub-16), Lucas Baraño (sub-16) e Laura Maas (sub-18), representam Pelotas.

De Rio Grande, dois talentos representam o Brasil. Murilo Sampaio (sub-14) e Nathan Duval (sub-16). Já Isadora Nunes (sub-18) representa Santa Vitória do Palmar.

Conheça os gaúchos convocados

Feminino

Masculino