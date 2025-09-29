Maratona de Pelotas terá participação de medalhista olímpico

Atleta foi medalhista de bronze na maratona de Atenas em 2004. Reprodução / Comitê Olímpico Brasileiro

O medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima é presença confirmada na 3ª Maratona Sesc de Pelotas, marcada para 12 de outubro. O atleta participará da prova de cinco quilômetros.

— Estarei acompanhando a garra, perseverança e a superação de cada corredor, pois concluir uma maratona é sempre um momento único. Espero todos lá! — disse o atleta.

Reconhecido mundialmente pelo bronze na maratona de Atenas 2004, Vanderlei concluiu a prova mesmo após ser interrompido por um invasor a poucos quilômetros da chegada, gesto que lhe rendeu a Medalha Pierre de Coubertin, concedida pelo Comitê Olímpico Internacional.

Além de Atenas, ele representou o Brasil em Atlanta 1996 e Sydney 2000, consolidando-se como um dos grandes nomes do atletismo nacional.

A maratona terá largada a partir das 6h30min do Mercado Público Municipal de Pelotas e inclui ainda meia maratona (21 km), rústicas de 5 km e 10 km, além de caminhada participativa.

Inscrições

Até o momento, 2.700 atletas de diversas regiões do país estão inscritos. As inscrições seguem abertas até 5 de outubro pelo site ou nas unidades do Sesc/RS.

A realização é do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP, em parceria com a Prefeitura de Pelotas, e a premiação inclui até R$ 6 mil e estadias nos hotéis Sesc em Gramado e Torres.