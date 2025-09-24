Juventude x Brasil de Pelotas hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa FGF

Juventude sub-20 e Brasil de Pelotas se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 15h, pela segunda rodada da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O jogo ocorre no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.
O Xavante vem de um empate sem gols com o Gaúcho, de Passo Fundo, na estreia. Já o Juventude folgou na primeira rodada e faz seu primeiro enfrentamento na competição.
Prováveis escalações para Juventude x Brasil de Pelotas
Juventude: Joaquim; Luiz Eduardo, Kauã Costa, Matheus Henrique e Gabriel; Kaynan, Yuri (Sasso); Gui Teixeira; Miguel (Lucas Fernandes), Marlon e Beto. Técnico: Filipe Dias.
Brasil: Gabriel; Jô, Vitor Becker e Yuri; Lucas Serafini, Matheus Obina, Murilo e Felipe Camargo (ou Giovani); Thiago Góes, Wesley e Adriano Klein. Técnico: Emerson Cris.
Arbitragem de Juventude x Brasil de Pelotas
Arbitragem de Francisco Soares Dias, auxiliado por Luiz Paulo Duarte Rodrigues, Lucas do Nascimento e Michel Lemos Loureiro.
Onde assistir a Juventude x Brasil de Pelotas
O canal oficial do Juventude e a TV Xavante no Youtube anunciam a transmissão.