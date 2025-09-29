Jean Roberto quebra tabu e assume artilharia da Copa FGF

Meia está na sua terceira passagem pela Boca do Lobo. Tales Leal / E.C. Pelotas

Autor de três gols na vitória do Pelotas por 5 a 0 sobre o Inter, no domingo (27), o meia Jean Roberto assumiu a artilharia da Copa FGF e quebrou um tabu que já durava quase cinco anos.

Com o primeiro hat-trick da carreira profissional, Jean Roberto ultrapassou o companheiro Michel Bennech na artilharia. O zagueiro havia aberto o placar contra o Inter e também marcado na vitória diante do Aimoré.

— No profissional eu nunca tinha feito. Já tinha feito na base, mas no profissional é a primeira vez. Agradecer a força da torcida que veio e nos apoiou — disse Jean Roberto após a partida.

Seguindo a tradição de quem marca três vezes em um jogo, o meia pediu a música Sobrenome, do cantor Péricles, para celebrar a atuação.

Artilharia da Copa FGF

Jean Roberto (Pelotas) – 3 gols Michel Bennech (Pelotas) – 2 gols Vini Brito (Gaúcho) – 2 gols

Tabu quebrado

A última vez que um jogador do Pelotas havia marcado três gols em uma partida foi em outubro de 2020, quando Marcão balançou as redes três vezes na goleada por 9 a 0 sobre o São Caetano, pela Série D.

O centroavante anotou o primeiro, o sétimo e o último gol daquela partida.

A segunda maior goleada da história do Pelotas e da competição aconteceu no contexto de uma greve dos jogadores do São Caetano. Com salários atrasados, os atletas decidiram não entrar em campo. Para evitar o W.O., a diretoria optou por escalar a equipe de base, que foi presa fácil para o Lobo.