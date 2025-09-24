“Infelizmente não fomos eficientes”, avalia Emerson Cris após empate do Brasil de Pelotas

Técnico tem 37,5% de aproveitamento à frente do Brasil. Aline Klug / Divulgação

O empate do Brasil de Pelotas diante do Juventude, por 1 a 1, em Flores da Cunha, jogou um balde de água fria no torcedor xavante, que viu o time vencer até os 43 minutos do segundo tempo. Em entrevista coletiva, Emerson Cris lamentou as chances desperdiçadas e analisou o desempenho da equipe.

— Infelizmente não foi aquilo que a gente esperava. A gente até teve a frente do placar ali, tivemos duas, três chances de matar o jogo. Infelizmente não fomos eficientes e, num descuido lá atrás, acabamos sofrendo o gol de empate — lamenta.

Assim como aconteceu na estreia, Emerson Cris admite que o time caiu de rendimento na segunda etapa:

— Tem a ver a queda de rendimento no segundo tempo sim, mas muito pela mudança de comportamento. A gente pressiona o tempo todo, marca o tempo todo, e aí há um desgaste da equipe. O que a gente tem que ajustar é justamente isso.

Para o treinador, o grande desafio é melhorar a efetividade na conclusão das jogadas, problema enfrentado pelo Xavante desde a Série D. Na competição nacional foram apenas 11 gols marcados em 14 jogos.

— Está faltando aquele refino técnico de arremate. Tivemos vários cruzamentos, vários chutes a gol, mas não fizemos. Quando a gente conseguir ter essa melhor conclusão, vai entrar num outro estágio de controle maior de jogo — avalia.

Apesar da frustração, o treinador valoriza o ponto conquistado fora de casa:

— A gente fica muito chateado, muito mesmo, mas enfrentamos o Juventude fora de casa. É uma equipe entrosada, que tem dinâmica. Mesmo assim, eles viveram de chutões. Eu acho que é colocar bem firme na mentalidade dos atletas essa mudança de filosofia. Daqui a pouco as coisas se encaixam e a gente começa a ter uma produção muito maior.