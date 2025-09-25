FGF aceita pedido de clubes de Rio Grande e muda datas de partidas da Terceirona

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou uma nova tabela da Terceirona. Atendendo a um pedido dos clubes, os jogos do Grupo B — formado por Rio Grande, Riograndense, São Paulo e São Gabriel — serão disputados apenas nos finais de semana.
Inicialmente, três partidas das equipes rio-grandinas estavam marcadas para dias de semana à tarde. Os dirigentes argumentaram que os clássicos locais têm potencial de atrair um bom público e que muitos jogadores conciliam o futebol com outras atividades profissionais e podem desfalcar os times nos jogos.
A primeira alteração aparece na 3ª rodada: o clássico entre São Paulo e Riograndense foi antecipado de 22 para 19 de outubro, no Estádio Aldo Dapuzzo.
Na 5ª rodada, outras duas mudanças. O clássico Rio-Rita, entre São Paulo e Rio Grande, no Aldo Dapuzzo, passou do dia 5 para 9 de novembro. Já a partida entre Riograndense e São Gabriel, no Torquato Pontes, foi transferida de 6 para 8 de novembro.
Resumo das mudanças na tabela do Grupo B
- 3ª rodada | São Paulo x Riograndense – mudou de 22/10 para 19/10
- 5ª rodada | São Paulo x Rio Grande – mudou de 5/11 para 9/11
- 5ª rodada | Riograndense x São Gabriel – mudou de 6/11 para 8/11
Estreias no final de semana
No sábado (20), São Paulo e São Gabriel fazem o jogo de abertura da Terceirona, às 15h, no Estádio Aldo Dapuzzo. No dia seguinte, no mesmo horário, o Guri Teimoso e o Vovô estreiam com o clássico Rio-Rio, no Torquato Pontes.
Terceirona
Além do trio rio-grandino e do São Gabriel, também participam da Terceirona Apafut, Clube 1992, Guarani de Venâncio Aires, Nova Prata e Novo Horizonte, ambos no Grupo A. Os dois melhores de cada agrupamento avançam para as semifinais. Os finalistas garantem vaga na Divisão de Acesso de 2026.
Para esta temporada, a FGF definiu que a competição será sub-23, mas podendo ter até três atletas nascidos antes de 2002. Na primeira fase, a entidade também liberou a transmissão das partidas pelos canais oficiais dos clubes mandantes.
Tabela atualizada do Grupo B da Terceirona
1ª rodada
- 27/09 – 15h | São Paulo x São Gabriel – Aldo Dapuzzo
- 28/09 – 15h | Riograndense x Rio Grande – Torquato Pontes
2ª rodada
- 12/10 – 15h | Rio Grande x São Paulo – Torquato Pontes
- 12/10 – 15h | São Gabriel x Riograndense – A definir
3ª rodada
- 19/10 – 15h | São Gabriel x Rio Grande – A definir
- 19/10 – 15h | São Paulo x Riograndense – Aldo Dapuzzo
4ª rodada
- 25/10 – 15h | Rio Grande x São Gabriel – Torquato Pontes
- 26/10 – 15h | Riograndense x São Paulo – Torquato Pontes
5ª rodada
- 8/11 – 15h | Riograndense x São Gabriel – Torquato Pontes
- 9/11 – 15h | São Paulo x Rio Grande – Aldo Dapuzzo
6ª rodada
- 16/11 – 15h | Rio Grande x Riograndense – Torquato Pontes
- 16/11 – 15h | São Gabriel x São Paulo – A definir