Ex-treinador do São Paulo de Rio Grande chega à semifinal da Libertadores

Técnico permaneceu no Aldo Dapuzzo por pouco mais de quatro meses. Reprodução / RBS TV

Tiago Nunes foi o treinador que conduziu a LDU de volta à semifinal da Copa Libertadores após 17 anos. Natural de Santa Maria, ele teve algumas passagens pelo futebol do interior gaúcho. Entre elas, uma pelo São Paulo de Rio Grande, em 2016.

O trabalho pelo Leão do Parque foi curto. Ao todo, foram 10 partidas, com quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas, um aproveitamento de 47%.

Contratado em 3 de maio, Tiago Nunes chegou para comandar o Rubro-Verde em uma competição nacional, feito que o São Paulo não conseguia havia 34 anos.

O time disputou a Série D, sendo eliminado ainda na fase de grupos, ficando um ponto atrás das duas equipes classificadas — Inter de Lages e Linense. Apesar da eliminação, o Leão do Parque fez uma boa campanha, brigando pela vaga até a última rodada.

A quase classificação fez com que a diretoria optasse pela permanência do treinador para a Super Copa Gaúcha — atual Copa FGF. Na competição estadual, o São Paulo começou com dois confrontos contra a dupla Gre-Nal.

Na estreia, no Aldo Dapuzzo, empate sem gols com o Inter. Depois, em Porto Alegre, derrota por 3 a 2 para o Grêmio. Sem vencer na competição, Tiago Nunes chegou pressionado para a terceira rodada. Diante do Bagé, vitória por 2 a 0, garantindo a permanência no cargo.

A sobrevida durou apenas mais duas semanas. No jogo seguinte, contra o Guarany, veio o tropeço que o tirou do cargo. Na tarde do domingo, 11 de setembro, diante do seu torcedor, o São Paulo abriu 2 a 0, com Athos e Reinaldo, mas, na segunda etapa, Helder, duas vezes, sacramentou o empate e a queda do técnico.

Gauchão de 2017 e a ascensão

Depois do São Paulo-RG, Tiago Nunes foi para outro gaúcho, o Veranópolis. Por lá, levou o time até as quartas de final da do Gauchão de 2017, sendo eliminado para o Grêmio.

Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O bom trabalho à frente do Veranópolis chamou a atenção do Athletico-PR, que o contratou para comandar as equipes de base. Um ano depois, ele assumiu o time profissional de forma interina e levou a equipe ao título da Copa Sul-Americana e, no ano seguinte, da Copa do Brasil.

As conquistas fizeram com que ele aparecesse para o cenário nacional e internacional. No Brasil, o técnico ainda comandou Corinthians, Grêmio, Ceará e Botafogo. Fora do país, além da LDU, foram Sporting Cristal e Universidad Católica.

Campanha histórica na Libertadores

Na LDU desde junho, Tiago Nunes assumiu a equipe equatoriana após a primeira fase da Libertadores. Nas oitavas de final, um confronto contra um ex-clube, o Botafogo. Na ida, no Nilton Santos, vitória dos brasileiros por 1 a 0. Em Quito, o time da casa venceu por 2 a 0, conseguindo reverter a vantagem e avançar.

Nas quartas de final, a equipe não tomou conhecimento do São Paulo e venceu por 2 a 0 no Equator e por 1 a 0 no Morumbis. Agora, na semifinal, outro brasileiro pelo caminho: o Palmeiras.