"Eu sou Brasil": conheça o massagista que mantém vivo o dia a dia do Estádio Bento Freitas

Profissional atua no departamento médico, mas também é indispensável para outras áreas do clube. Daniel Costa / Grupo RBS

Com quase 13 anos no Brasil de Pelotas, Paulo Sérgio Teixeira, o Tatu, construiu uma relação que vai muito além da função de massagista. Aos 56 anos, nascido em Suzano, interior de São Paulo, ele é figura indispensável no dia a dia do clube e garante ter adotado Pelotas como casa e o Xavante como time do coração.

— Eu sou Brasil. Se mudar de presidente, mudar de técnico, mudar de jogador, para mim não muda nada, eu vou fazer meu trabalho igual, porque eu sou Brasil — declara Tatu.

Até 2010, porém, o futebol não era o campo de atuação principal de Tatu. Durante 15 anos, trabalhou no vôlei de alto rendimento, atuando no Suzano, equipe paulista que revelou e recebeu grandes nomes da seleção brasileira da modalidade.

— Nós fizemos uma parceria com o São Paulo e a Ulbra. A gente disputava em São Paulo jogos regionais e jogos abertos em um período de três meses, depois a gente vinha para a Ulbra e disputava o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Brasileiro, que hoje é a Superliga. Fizeram essa parceria porque não tinha calendário para nenhum dos dois o ano todo — recorda.

Com a crise da Ulbra, a entidade teve as equipes desmembradas por modalidades, surgindo outras nomenclaturas — como Universidade Sport Club e Canoas. Gilson Mão de Pilão assumiu o futebol e chamou Tatu para o projeto, onde ele conheceu o ídolo xavante Rogério Zimmermann, com quem mantém amizade até hoje. O massagista trabalhou no clube durante o Campeonato Gaúcho e, meses depois, foi para o Guaratinguetá-SP.

O começo de uma história no Brasil

Dois anos depois, em dezembro de 2012, aquele velho amigo do futebol fez o convite que o levaria para a zona sul do RS.

— O Rogério me ligou dizendo que estava aqui no Brasil, que tinha uma proposta boa de trabalho, que a torcida era muito boa, que o clube era muito bom de trabalhar. Aceitei a proposta e vim — afirma.

Foi assim que Tatu chegou ao Brasil, no momento em que o clube se estruturava para a campanha histórica da Divisão de Acesso do ano seguinte.

Ajuda vai além do departamento médico

Embora a função oficial seja a de massagista, Tatu assumiu diferentes papéis no dia a dia xavante. Com as chaves para abrir e fechar o Estádio Bento Freitas, ele é o primeiro a chegar para organizar desde a alimentação até os materiais para os treinamentos.

— Faço algumas coisas a mais, porque o clube necessita que eu faça a mais. Tem muita coisa que falta, então a gente tenta suprimir essas coisas para não deixar faltar nada para os atletas — afirma.

Ele conta que prepara café, busca pão, arruma gelo, água e medicamentos e até leva um bolo com erva-doce — uma receita paulista — feito pela sua esposa. Nos dias de treinos fora, ele ainda acompanha a equipe e faz os procedimentos nos atletas.

— Venho aqui, o cara está precisando de uma botinha, eu faço a botinha, um curativo, dou uma soltada na musculatura — explica o massagista.

As lembranças que viraram história

Ao longo dos anos, Tatu coleciona lembranças que marcaram sua trajetória. Ele viveu os anos mais gloriosos da história recente do clube, conquistando primeiro o acesso para a elite do Gauchão, em 2013, e depois subiu em dois anos consecutivos no campeonato nacional — 2014 e 2015.

O que mais ficou marcado em sua memória, e determinante para também se tornar um rubro-negro, foi o impacto da festa da torcida:

— Eu tive vários acessos, e nesses acessos teve umas coisas muito diferentes. Tu não tem ideia o que é você estar em cima de um caminhão e um monte de gente andando junto com o caminhão, gritando, contente e feliz. E você vê uma mãe com criança no colo vindo atrás do caminhão. Então isso aí é de comover, mostra que o cara tem paixão, é contagiante — conta.

Dentro de campo, entre tantos momentos, o confronto com o Fortaleza, pelas quartas de final da Série C de 2015, foi o mais marcante. Depois de uma vitória no duelo de ida, o Brasil foi até o Castelão e segurou o o time da casa, garantindo o acesso à Série B.

— O que mais marcou com certeza foi o do Fortaleza lá. Sesseta e quatro mil pessoas e a gente segurou. O Cléverson tinha feito o gol aqui e lá a gente precisava só do empate, e o Martini (goleiro) foi um fenômeno, batia bola na trave, em tudo quanto é lugar, mas não entrava. Ali foi bonito — relembra.

A volta ao Rio Grande do Sul e a Pelotas também não vai sair da memória de Tatu:

— Mais bonito foi quando chegamos em Porto Alegre, que o pessoal invadiu e colocou a roupa do Brasil no laçador. Ali foi muito louco. Depois, nós levamos seis ou sete horas pra chegar do pedágio até aqui no Bento Freitas.

O carinho recebido

Tatu também lembra de um gesto de carinho do meia Gegê. Em 2020, o massagista ajudou o jogador na recuperação de uma lesão, fazendo um procedimento minutos antes da partida.

Dentro de campo, o atleta retribuiu o trabalho do funcionário ao marcar um gol e correr até o banco de reservas para dar um beijo na testa do profissional em gesto de gratidão.

Cena aconteceu na vitória do Xavante diante do São Luiz pelo Gauchão de 2020. Reprodução / G.E. Brasil

Virou mais um torcedor xavante

A relação de confiança com o técnico Rogério Zimmermann abriu as portas, mas, conforme ele, o que fez com que permanecesse por tanto tempo foi outro fator: a paixão da torcida xavante.

O primeiro contato com o Bento Freitas e com a torcida marcou Tatu de forma definitiva. Ele descreve o ambiente que encontrou logo em sua estreia no clube:

— O primeiro jogo foi em um domingo à tarde. Um solzão, 10h e o pessoal já fazendo churrasco aqui na frente (do Bento Freitas), e eu falei: "caramba cara, que doido", porque eu não tava acostumado com isso lá em São Paulo.

Para ele, esse impacto logo na primeira partida foi determinante para criar a forte ligação que mantém até hoje com o clube: