Emerson Cris projeta mais espaços para o Brasil de Pelotas em jogo contra o Juventude pela Copa FGF

Depois do empate sem gols com o Gaúcho na estreia da Copa FGF, o Brasil de Pelotas volta a campo na quarta-feira (24), às 15h, para enfrentar o Juventude sub-20, em Flores da Cunha.

Em coletiva, o técnico Emerson Cris afirmou que o confronto terá características distintas do primeiro jogo. Apesar de atuar com uma linha de cinco defensores, ele acredita que o time da Serra buscará propor a partida.

— São a maioria jogadores de base, mas já vêm com um entrosamento muito grande. [...] É uma equipe que vai propor, por jogar em casa — projeta.

Para o treinador, a postura ofensiva do Juventude pode abrir espaços para o Xavante:

— A gente tem que ser inteligente, saber explorar essas oportunidades, desde que esteja bem guarnecido na defesa. [...] É tentar encontrar o equilíbrio: marcar alto, pressionar, ser protagonista e criar situações de gol.

Desfalques e retorno

O Brasil terá mudanças para a segunda rodada. Kauê, titular da ala esquerda na estreia, não treinou desde o jogo e está fora. Yuri e Vitor Becker também não estão 100% fisicamente, mas devem atuar, já que o time terá duas semanas de intervalo até a próxima partida.

Por outro lado, o zagueiro Jô cumpriu suspensão automática e fica à disposição de Emerson Cris, que sempre que pode rasga elogios ao jogador:

— É um zagueiro de muita qualidade, de muita força física, que não só destrói, mas também constrói. Então é um cara que vai somar e muito a nossa equipe.

Provável escalação

Sem Kauê e Otávio, único lateral-esquerdo de ofício do elenco, o setor segue com improvisações. Na estreia, Giovani Alvisi atuou, mas Murilo e Felipe Camargo, único zagueiro canhoto do grupo, também podem ser opção. Caso o defensor seja deslocado para a ala, Jô deve fazer sua estreia.