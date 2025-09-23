Esportes

Emerson Cris projeta mais espaços para o Brasil de Pelotas em jogo contra o Juventude pela Copa FGF

Xavante encara o time da Serra na quarta-feira, às 15h, em Flores da Cunha

Daniel Costa

