Emerson Cris projeta estreia difícil, mas vê time pronto para a Copa FGF

Emerson Cris concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (16)> Daniel Costa / Grupo RBS

O Brasil de Pelotas finalizou nesta terça-feira (17) a preparação para a estreia na Copa FGF. O clube entra em campo na quarta-feira (18), às 20h30, diante do Gaúcho, no Bento Freitas, em busca do título — que garante vaga na Série D de 2026.

— A gente vem forte, vem como um dos favoritos para a competição e sabemos dessa responsabilidade — destaca o técnico Emerson Cris, em coletiva de imprensa.

Expectativa para a estreia

O técnico projeta um duelo em que a equipe precisará ter paciência e criatividade para superar a proposta do Gaúcho. Segundo ele, o adversário deve atuar de forma reativa, priorizando a marcação e esperando o Xavante propor o jogo:

— Nós vamos ter que propor. Eu acredito que essa vai ser a tônica do jogo. Vamos ter que ter paciência para rodar, circular essa bola, procurar os espaços.

O treinador também destacou a qualidade do técnico rival, Fabiano Daitx, que já comandou o próprio Brasil de Pelotas.

— Conheço bem o trabalho dele, já enfrentei várias vezes. Ele tem um modelo de jogo que reproduz em 80% das vezes. É muito organizado, sempre oferece dificuldades”, afirmou.

Para ele, a chave será aproveitar a criatividade individual dos jogadores no último terço do campo.

— É a iniciativa, o drible, a finalização que vão romper as linhas. Se a gente consegue fazer esse gol, inevitavelmente eles vão ter que sair para o jogo. Aí o jogo fica mais aberto, mais franco, e a gente pode colocar o nosso modelo em prática — completa.

Ajustes e desfalques

Em preparação desde 1º de setembro, o clube optou por coletivos internos para dar ritmo de jogo ao grupo, sem realizar os tradicionais amistosos. A estratégia, no entanto, acabou resultando em uma lesão na costela de Otávio, único lateral-esquerdo de ofício do grupo.

— Infelizmente em um desses coletivos, o que era uma das minhas precauções aconteceu. O Otávio se lesionou sozinho, ele caiu em cima. Infelizmente aconteceu — explica.

O zagueiro Felipe Camargo e o meia Kauê disputam a vaga no lado esquerdo defensivo. O primeiro leva vantagem, já que foi o titular da posição na última partida do Xavante na Série D.