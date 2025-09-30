Dupla Bra-Pel terá período sem jogos na Copa FGF

Equipes voltam a campo na próxima semana. Lucas Rhamon / Pelotas/Divulgação

A dupla Bra-Pel não entra em campo na terceira rodada da Copa FGF. O Brasil tem folga, enquanto o Pelotas teve a partida com o São José cancelada, devido a desistência do Zeca.

Depois do empate em 1 a 1 com o Juventude, o Xavante volta a campo no dia 8 de outubro, diante do São Gabriel, no Bento Freitas. Apesar disso, o rubro-negro ainda tenta antecipar essa partida para o próximo final de semana.

Para o Lobo, o período sem jogos é maior. Na sequência da partida cancelada, o Pelotas tem a rodada de folga e volta a campo somente pela quinta rodada, quando recebe o Esportivo no dia 12 de outubro.

Preparação

A preparação do Brasil em busca da primeira vitória segue sendo realizada na Arena Marini. Nesta terça-feira (30) e na sexta-feira (3), o elenco treina em dois turnos. No sábado (4), o treino acontece pela manhã, enquanto nos demais dias, incluindo o domingo (5), as atividades são à tarde.

Já o Pelotas se reapresenta na tarde desta terça, após a goleada diante do Inter. Na quinta o treinamento acontece à tarde, enquanto na quarta-feira (1º) e na sexta as atividades acontecem em dois turnos.