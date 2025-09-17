Da arte à rouparia: a história do grafiteiro que redefiniu a cara do Pelotas

Torcedor assumiu a função de roupeiro do Lobo no último mês. Daniel Costa / Grupo RBS

O grafiteiro e artista plástico Tiago Inq, 41 anos, é um dos personagens mais marcantes da história recente do Esporte Clube Pelotas. Torcedor apaixonado, ele criou o mascote oficial do clube, estampou suas artes nos muros da Boca do Lobo e, desde agosto, assumiu também a função de roupeiro, vivendo de dentro o dia a dia que antes acompanhava apenas da arquibancada.

Formado em Artes pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Tiago é grafiteiro desde o final dos anos 1990 e sempre esteve próximo do universo da criação. O vínculo com o Pelotas, no entanto, cresceu de maneira natural.

As charges que viraram mascote

Em 2019, Tiago começou a produzir charges com a figura de um lobo — fazendo referência ao mascote do Pelotas. O personagem surgiu de forma despretensiosa e passou a ilustrar situações do cotidiano do clube:

— As charges já vinham da paixão de desenhar e foram uma forma de brincar com o futebol. Eu comecei a fazer umas charges dos resultados do Pelotas em campo. Eram charges que antecediam às partidas e pós-jogos. Aí, criei esse lobo para colocar nessas charges.

Charge publicada após o Pelotas vencer o Inter-SM na semifinal da Divisão de Acesso de 2024. Arquivo Lobão / Redes sociais

As ilustrações chamaram a atenção da equipe do Arquivo Lobão — projeto que preserva a memória do clube. Foi através do contato com o grupo que Tiago passou a divulgar regularmente as criações.

A virada aconteceu em 2022, quando Tiago apresentou ao atual vice-presidente, Vinícius Conrad — que na época integrava a equipe do marketing do clube — a ideia de revitalizar a fachada da Boca do Lobo, na Rua Anchieta. O projeto foi abraçado pela direção e pelo torcedor, que ajudaram a financiar a iniciativa por meio da venda de adesivos.

No mesmo período, o lobo das charges e da arte de Tiago ganhou um novo símbolo, tornando-se o design oficial do mascote do Pelotas, o que ele caracteriza como a maior honraria que um torcedor pode ter.

— Pra mim, como apaixonado por futebol, por gostar de arte e de desenho, eu sempre tive essa vontade de criar um mascote para um clube, para uma instituição. E aí tu fazer um mascote do clube que tu torce tem outro peso — conta Tiago.

Arte passou a ser a identidade do clube

De lá para cá, o lobo criado por Tiago deixou de ser apenas um desenho e ganhou vida no imaginário do torcedor áureo-cerúleo. O mascote passou a estampar camisas oficiais, adesivos, materiais de divulgação e diversos grafites espalhados pela Boca do Lobo.

— É um sentimento indescritível, até difícil de cair a ficha. No dia a dia, eu vejo as camisas e as artes que eu fiz pelo clube, então é uma coisa que me deixa muito feliz — destaca.

Dentro da Boca do Lobo, a marca de Tiago está por todos os lados. Há lobos nas arquibancadas da Rua Amarante, no setor da Avenida Bento Gonçalves, nos corredores internos, na loja oficial e, claro, na rouparia do clube, onde a arte do mascote carregando as camisetas estampa o armário.

— Sempre que eu tenho uma ideia, converso com o Vinícius. Ele confia no meu trabalho e diz: "Tu é o artista, tu que manda". Isso me dá liberdade para criar e fazer coisas novas — explica.

Vivendo a rotina diária do clube

A ligação de Tiago com o Pelotas ganhou ainda mais intensidade há pouco mais de um mês, quando assumiu a função de roupeiro do clube. Após manifestar interesse no passado, ele foi convidado pela direção para o cargo e assumiu o desafio, inédito na sua trajetória profissional.

— Eu já tinha falado antes que tinha interesse em trabalhar na rouparia, por curiosidade, para ver como é e viver o dia a dia do clube também. Há um mês, mais ou menos, o Vinícius me convidou e eu aceitei, mas falei que sou leigo, gosto de futebol, mas se eu te falar que entendo alguma coisa de rouparia, vou estar mentindo — conta.

Conforme Tiago, a rotina é intensa. Ele costuma ser um dos primeiros a chegar ao estádio e um dos últimos a sair. Entre camisas, meias e chuteiras, o trabalho exige atenção aos detalhes, mas também cria proximidade com o elenco.

— Desde o primeiro dia, tanto a comissão técnica quanto os atletas, todo mundo entendeu e comprou essa ideia e eu não tenho o que reclamar. É uma situação diferente porque tu tem que saber separar que tu torce para o clube, mas que é o ambiente de trabalho, tem limites — salienta o artista/roupeiro.

Conciliando a nova função com a paixão pela arte, Tiago admite que o tempo ficou mais escasso, mas garante que não deixará de produzir novas charges e grafites: