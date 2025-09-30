Clássico Bra-Pel da Copinha tem nova data

Equipes se enfrentarão pela terceira vez na temporada. Victor Lannes / Brasil/Pel,Divulgação

O clássico Bra-Pel da Copa FGF foi remarcado para o dia 2 de novembro, às 15h, no Bento Freitas.

Inicialmente a partida estava marcada para o dia 5 de novembro, uma quarta-feira. A mudança atende um pedido da direção xavante para que a partida seja realizada no domingo, para atrair um maior público.

Além do Bra-Pel, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou outras duas alterações na tabela da dupla. O Xavante teve o duelo com o São Gabriel antecipado para este domingo (5), enquanto o Pelotas teve a partida com o Juventude remarcada para 26 de outubro, às 15h30min, na Boca do Lobo.

Tabela da dupla Bra-Pel

3ª rodada

Folga do Brasil

São José x Pelotas (Jogo cancelado)

4ª rodada

Domingo (5/10), às 15h — Brasil x São Gabriel — Bento Freitas

Folga do Pelotas

5ª rodada

12/10, às 15h — Pelotas x Esportivo — Boca do Lobo

15/10, às 19h — Aimoré x Brasil — Cristo Rei

6ª rodada

19/10, às 15h — Gaúcho de Passo Fundo x Pelotas — Arena Be8

22/10, às 19 — Brasil x Inter — Bento Freitas

7ª rodada

São José x Brasil-Pel (Jogo cancelado)

26/10, às 15h30min — Pelotas x Juventude — Boca do Lobo

8ª rodada

2/11, às 15h — Brasil-Pel x Pelotas — Bento Freitas

9ª rodada