Clássico Bra-Pel da Copinha tem nova data

O clássico Bra-Pel da Copa FGF foi remarcado para o dia 2 de novembro, às 15h, no Bento Freitas.
Inicialmente a partida estava marcada para o dia 5 de novembro, uma quarta-feira. A mudança atende um pedido da direção xavante para que a partida seja realizada no domingo, para atrair um maior público.
Além do Bra-Pel, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou outras duas alterações na tabela da dupla. O Xavante teve o duelo com o São Gabriel antecipado para este domingo (5), enquanto o Pelotas teve a partida com o Juventude remarcada para 26 de outubro, às 15h30min, na Boca do Lobo.
Tabela da dupla Bra-Pel
3ª rodada
- Folga do Brasil
- São José x Pelotas (Jogo cancelado)
4ª rodada
- Domingo (5/10), às 15h — Brasil x São Gabriel — Bento Freitas
- Folga do Pelotas
5ª rodada
- 12/10, às 15h — Pelotas x Esportivo — Boca do Lobo
- 15/10, às 19h — Aimoré x Brasil — Cristo Rei
6ª rodada
- 19/10, às 15h — Gaúcho de Passo Fundo x Pelotas — Arena Be8
- 22/10, às 19 — Brasil x Inter — Bento Freitas
7ª rodada
- São José x Brasil-Pel (Jogo cancelado)
- 26/10, às 15h30min — Pelotas x Juventude — Boca do Lobo
8ª rodada
- 2/11, às 15h — Brasil-Pel x Pelotas — Bento Freitas
9ª rodada
- 9/11, às 15h — Esportivo x Brasil-Pel — Montanha dos Vinhedos
- 9/11, às 15h — Pelotas x São Gabriel — Boca do Lobo