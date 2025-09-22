Competição de futsal reúne seleções de dez cidades da região Sul do RS

Começa nesta segunda-feira (22) a quinta edição da Copa Costa Doce de Futsal. Neste ano, a competição acontece entre seleções municipais de dez cidades.
Arroio Grande e Turuçu fazem a partida de abertura, às 21h, no Ginásio Gita. Ainda nesta semana, na terça-feira (23), Cristal recebe Pelotas, enquanto na quinta-feira (2), a seleção de São Lourenço do Sul vai até Capão do Leão.
Fórmula de disputa
As equipes estão divididas em dois agrupamentos. No Grupo A estão Capão do Leão, São Lourenço do Sul, Arroio Grande, Turuçu e Rio Grande. Já o Grupo B reúne Pelotas, Camaquã, Jaguarão, Cristal e Santa Vitória do Palmar.
A primeira fase terá jogos de turno único. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final, enquanto o último colocado de cada grupo será rebaixado para a fase seletiva da edição de 2026.
Nas quartas, os duelos serão em jogo único. Já as semifinais e finais terão partidas de ida e volta. No caso de dois empates ou uma vitória para cada equipe os confrontos serão decididos nos pênaltis.
Jogos da primeira fase
- 22/09 – Arroio Grande x Turuçu
- 23/09 – Cristal x Pelotas
- 25/09 – Capão do Leão x São Lourenço do Sul
- 29/09 – Jaguarão x Santa Vitória do Palmar
- 30/09 – Camaquã x Cristal
- 2/10 – São Lourenço do Sul x Arroio Grande
- 6/10 – Pelotas x Jaguarão
- 7/10 – Turuçu x Rio Grande
- 9/10 – Santa Vitória do Palmar x Camaquã
- 13/10 – Jaguarão x Cristal
- 14/10 – São Lourenço do Sul x Turuçu
- 16/10 – Rio Grande x Capão do Leão
- 20/10 – Santa Vitória do Palmar x Pelotas
- 21/10 – Capão do Leão x Arroio Grande
- 23/10 – Camaquã x Jaguarão
- 27/10 - Rio Grande x São Lourenço do Sul
- 28/10 - Cristal x Santa Vitória do Palmar
- 30/10 - Turuçu x Capão do Leão
- 3/11 - Arroio Grande x Rio Grande
- 4/11 - Pelotas x Camaquã