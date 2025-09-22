Competição de futsal reúne seleções de dez cidades da região Sul do RS

Outras edições da Copa Costa Doce aconteceram entre equipes da região. Copa Costa Doce / Divulgação

Começa nesta segunda-feira (22) a quinta edição da Copa Costa Doce de Futsal. Neste ano, a competição acontece entre seleções municipais de dez cidades.

Arroio Grande e Turuçu fazem a partida de abertura, às 21h, no Ginásio Gita. Ainda nesta semana, na terça-feira (23), Cristal recebe Pelotas, enquanto na quinta-feira (2), a seleção de São Lourenço do Sul vai até Capão do Leão.

Fórmula de disputa

As equipes estão divididas em dois agrupamentos. No Grupo A estão Capão do Leão, São Lourenço do Sul, Arroio Grande, Turuçu e Rio Grande. Já o Grupo B reúne Pelotas, Camaquã, Jaguarão, Cristal e Santa Vitória do Palmar.

A primeira fase terá jogos de turno único. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final, enquanto o último colocado de cada grupo será rebaixado para a fase seletiva da edição de 2026.

Nas quartas, os duelos serão em jogo único. Já as semifinais e finais terão partidas de ida e volta. No caso de dois empates ou uma vitória para cada equipe os confrontos serão decididos nos pênaltis.

Jogos da primeira fase