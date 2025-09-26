Calendário da dupla Bra-Pel muda: veja as novas datas dos jogos

Clubes se enfrentam na penúltima rodada, marcada para 5 de novembro. Victor Lannes / Brasil/Pel,Divulgação

Quatro jogos da dupla Bra-Pel pela Copa FGF tiveram alterações confirmadas. Após pedido dos clubes, partidas saíram das quartas-feiras para os finais de semana.

O Pelotas foi quem mais teve mudanças no calendário. A primeira delas acontece na 5ª rodada, no duelo diante do Esportivo, na Boca do Lobo. Marcada inicialmente para 15 de outubro, a partida foi antecipada para o dia 12, no final de semana de aniversário de 117 anos do clube.

A mudança ocorre para reduzir o período sem jogos do Pelotas, que folga na terceira rodada e enfrentaria o São José na sequência. O jogo contra o time da região Metropolitana foi cancelado após a desistência do Zeca de participar da Copa FGF.

Outro ajuste acontece na sexta rodada, quando o Lobo vai até Passo Fundo enfrentar o Gaúcho. A partida foi antecipada de 22 para 19 de outubro.

A última mudança afeta não só a dupla Bra-Pel, mas outras quatro equipes. A rodada final, com três partidas simultâneas, estava marcada para 12 de novembro — uma quarta-feira — à tarde, mas foi antecipada para às 15h do dia 9 — domingo.

Na última partida, o Brasil vai até a Montanha dos Vinhedos enfrentar o Esportivo, enquanto o Pelotas recebe o São Gabriel, na Boca do Lobo.

Outros pedidos

Além dos pedidos aceitos, a direção do Pelotas também busca a mudança na data do confronto com o Juventude, pela sétima rodada. A expectativa é antecipar o jogo de 29 para 26 de outubro.

A solicitação acontece devido ao show de Alexandre Pires, marcado para 31 de outubro na Boca do Lobo. As estruturas para o evento devem ser montadas dias antes, o que impede a realização da partida na data marcada.

Para que qualquer mudança na tabela seja efetivada os clubes envolvidos nas partidas devem concordar com a alteração. Caso contrário, o pedido não é aceito pela Federação Gaúcha de Futebol.

Entenda as mudanças

5ª rodada | Pelotas x Esportivo - Data antecipada de 15/10 para 12/10 (domingo)

6ª rodada | Gaúcho x Pelotas – Data antecipada de 22/10 para 19/10 (domingo)

7ª rodada | Pelotas x Juventude - Pedido para antecipar de 29/10 para o final de semana anterior (25 ou 26/10)

9ª rodada | Pelotas x São Gabriel – Data antecipada de 12/11 para 9/11 (domingo)