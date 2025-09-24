Brasil de Pelotas sofre gol no fim e fica no empate com o Juventude pela Copa FGF

Equipes se enfrentaram pela segunda rodada da Copa FGF. Divulgação / E.C. Juventude

O Brasil de Pelotas segue sem vencer na Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O Xavante até saiu na frente com Wesley, mas tomou o empate no final da partida e ficou no 1 a 1 com o Juventude sub-20, no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, na tarde desta quarta-feira (24).

Com o empate, o Brasil fica na quarta colocação, com dois pontos, atrás de Esportivo, Pelotas e do Gaúcho, que venceu o São Gabriel por 6 a 0 nesta tarde.

No final de semana, dois jogos fecham a segunda rodada e podem mudar a posição do Brasil na tabela. No sábado (27), o Esportivo recebe o Aimoré, na Montanha dos Vinhedos, enquanto no domingo (28) Pelotas e Internacional se enfrentam na Boca do Lobo.

De folga na próxima rodada, o rubro-negro volta a campo somente no dia 8 de outubro, diante do São Gabriel, no Bento Freitas.

Uma alteração

Emerson Cris repetiu grande parte do time que começou na estreia diante do Gaúcho, de Passo Fundo. O técnico manteve o 3-4-3. A única mudança foi no sistema defensivo. Zagueiro no primeiro jogo, Felipe Camargo assumiu a ala esquerda na vaga de Kauê, lesionado. Jô ingressou na primeira linha de defesa e fez sua estreia pelo rubro-negro.

Primeiro tempo equilibrado

Jogando em casa, o Juventude teve as primeiras iniciativas na partida. Logo aos três minutos, Marlon fez boa jogada individual e só foi parado com a falta. Ele mesmo fez a cobrança e mandou por cima do gol.

O Papo seguiu pressionando com investidas pelas extremas. Aos 12 minutos a pressão resultou em uma falta próximo à linha de fundo e à área. Na cobrança, Michel bateu fechado acertando a trave esquerda de Gabriel.

Na sequência foi a vez do Brasil chegar. Aos 14 minutos, Felipe Camargo cobrou o lateral para dentro da área. A bola sobrou para Vitor Becker que ajeitou para Murilo finalizar de primeira à esquerda do gol Alviverde.

Depois da pressão inicial do time da casa, o Brasil conseguiu equilibrar as ações da partida e ter a posse de bola, enquanto o Juventude apostou em se defender e apostar na transição rápida para o ataque.

Aos 26 minutos, Jô recuperou a bola no ataque, acionou Wesley na ponta direita. O atacante pedalou, cortou para a esquerda e finalizou. A bola estava no caminho do gol, mas a defesa do Juventude conseguiu afastar.

Na sequência, o goleiro acionou Marlon, que ganhou de Yuri no alto e saiu livre frente a frente com Gabriel. O goleiro xavante conseguiu chegar primeiro e evitar a finalização.

Aos 35 minutos, Lucas Serafini encontra Adriano Klein dentro da área. Ele domina e ajeita para Murilo finalizar no canto esquerdo do goleiro do Papo. A bola ainda desviou no capitão do Juventude. Os rubro-negros pediram pênalti no lance, mas a arbitragem entendeu que o braço do zagueiro Kauã estava junto ao corpo.

A melhor oportunidade do Brasil aconteceu na reta final da primeira etapa. Aos 42 minutos, Felipe Camargo cruzou na segunda trave. O goleiro Joaquim falhou e a bola sobrou para Thiago Góes, que, cercado pela marcação, dominou e deu um voleio para fora.

Já a melhor chance do Juventude no primeiro tempo aconteceu dois minutos depois, quase no apagar das luzes do primeiro tempo.

Aos 44 minutos, Kaynan ganhou no alto e saiu rápido para o ataque com Miguel, que tocou de primeira para Gui Teixeira, que, também de primeira, acionou Caíque. O atacante do Papo saiu cara a cara com Gabriel, mas o goleiro saiu bem do gol e conseguiu fazer boa defesa para evitar o primeiro gol da partida.

Segundo tempo

A segunda etapa iniciou da mesma forma como terminou a primeira. O Brasil seguiu com a posse de bola, chegando principalmente em cobranças de escanteio, enquanto o Juventude apostou em escapadas com os extremas Miguel e Marlon.

O Xavante chegou primeiro aos 10 minutos, Murilo cobrou o escanteio na primeira trave. Vitor Becker desviou com o pé para o fundo, mas Wesley não conseguiu ganhar da defesa do Papo no alto.

Aos 14 minutos, a principal oportunidade do Juventude na partida. O time da Serra saiu no contra-ataque com Gui Teixeira. Ele acionou Marlon, que correu nas costas da defesa do Xavante. Livre de marcação, o atacante do Papo tentou encobrir o goleiro, mas pegou mal na bola e bateu nas mãos de Gabriel.

O Brasil foi rápido e efetivo na resposta. Logo na sua primeira jogada na partida, Silvano aproveitou a sobra do escanteio, aos 18 minutos, e puxou o contra-ataque em alta velocidade. Ele tocou para Wesley Santos, que recebeu na ponta direita dentro da área, ele driblou o marcador e finalizou rasteiro cruzado para marcar o primeiro gol do Xavante na Copinha.

Balde de água fria

Atrás do marcador, o Juventude teve que sair para o jogo. O Papo tentou uma, tentou duas, e na terceira conseguiu chegar ao empate.

O gol de empate saiu aos 43 minutos. Após boa triangulação pela ponta esquerda, a bola chegou até Lucas Fernandes que tocou para o meio da área para Scatolin que não perdoou e bateu sem chance de defesa para o goleiro Gabriel, garantindo o empate do time da Serra na estreia.

Copa FGF — 2ª rodada — 24/9/2025

Juventude (1)

Joaquim; Luiz Eduardo, Kauã Costa, Matheus Henrique e Gabriel; Kaynan, Fred (Lucas Fernandes, 23'/2ºT); Gui Teixeira; Miguel (Lucca, 36'/2ºT), Marlon (Scatolin, 23'/2ºT) e Caíque (Beto, 36'/2ºT). Técnico: Filipe Dias.

Brasil (1)

Gabriel; Jô, Vitor Becker e Yuri; Lucas Serafini, Matheus Obina, Murilo e Felipe Camargo (Giovani, 31'/2ºT); Thiago Góes (Márcio Jonatan, 20'/2ºT), Wesley (Daniel , 31'/2ºT) e Adriano Klein (Silvano, 16'/2ºT). Técnico: Emerson Cris.

GOLS: Wesley Santos (B) e Scatolin (J).

ARBITRAGEM: Francisco Soares Dias, auxiliado por Luiz Paulo Duarte Rodrigues, Lucas do Nascimento e Michel Lemos Loureiro.

LOCAL: Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

Próximo jogo

Quarta-feira, 8/10 — 19h

Brasil de Pelotas x São Gabriel