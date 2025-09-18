Brasil de Pelotas perde chances e fica no empate com o Gaúcho na estreia da Copa FGF

O Brasil de Pelotas estreou com empate na Copa FGF. O Xavante criou, mas teve pouca efetividade no ataque e não conseguiu tirar o zero do placar diante do Gaúcho, de Passo Fundo.
Com o resultado, o Brasil somou o seu primeiro ponto e fica atrás do Esportivo, que venceu o São Gabriel na estreia, por 2 a 0. No sábado (20), às 15h30min, Aimoré e Pelotas fecham a primeira rodada da Copinha, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.
Emerson Cris mandou a campo um time parecido com aquele que atuou nas rodadas finais da Série D, há um mês. Dos titulares na despedida diante do Barra, seis novamente iniciaram a partida na noite desta quarta-feira (17).
O técnico também manteve o 3-4-3, com Lucas Serafini e Kauê pelas alas. No ataque, Thiago Góes atuou como falso nove, com Wesley e Adriano Klein nas extremas.
Primeiro tempo de superioridade xavante
Com um time postado de forma ofensiva, o Brasil teve o domínio da posse de bola durante boa parte do primeiro tempo e até criou diversas oportunidades, mas não conseguiu converter em gol.
A primeira chegada do rubro-negro aconteceu aos 10 minutos. Adriano Klein recebeu pela ponta esquerda, cortou para o meio e finalizou de fora da área para boa defesa do goleiro. Aos 18, o roteiro se repetiu. O camisa 11 chutou firme, mas dessa vez a bola passou à direita do gol.
A reta final da primeira etapa foi de pressão do Xavante. Aos 34 minutos, Kauê aproveitou a sobra e chutou cruzado de fora da área, com a perna esquerda, para a boa defesa de Lucas Alves. Na sequência, a bola sobrou para Wesley chegar finalizando nas mãos do goleiro.
Aos 35 minutos, a melhor chance do primeiro tempo. Wesley roubou a bola do defensor do Gaúcho. Ela sobrou para Klein, que carregou livre e finalizou de perna esquerda por cima do gol Alviverde.
Em uma das últimas oportunidades dos primeiros 45 minutos, o ataque xavante trocou passes pelo lado esquerdo ofensivo. A bola chegou em Thiago, que deu um corta-luz para Klein chegar finalizando de fora da área, nas mãos do goleiro.
Equilíbrio e poucas chances
A segunda etapa foi de equilíbrio e poucas chances de gol. O Gaúcho manteve a postura defensiva, apostando no contra-ataque.
O time visitante conseguiu chegar ao gol xavante em bolas paradas. A primeira aos oito minutos, um cruzamento nas mãos de Gabriel, e a segunda já na reta final, aos 29, com um chute por cima do gol.
Do lado do Brasil, duas grandes oportunidades. Aos 25 minutos, Silvano cruzou da ponta esquerda. A bola ganhou efeito e quase encobriu o goleiro, que foi salvo pela defesa em cima da linha.
A melhor chance do jogo aconteceu aos 31 minutos. Silvano fez nova jogada individual pela ponta esquerda, cruzou para Márcio Jonathan ajeitar na segunda trave e Daniel chegou finalizando na marca do pênalti. A bola bateu no defensor alviverde, que conseguiu evitar o gol do time da casa.
Assim como no primeiro tempo, o Brasil criou mais oportunidades, mas não conseguiu tirar o zero do placar e soma um ponto diante do seu torcedor.
Copa FGF — 1ª rodada — 17/9/2025
Brasil de Pelotas (0)
Gabriel; Felipe Camargo, Vitor Becker e Yuri; Lucas Serafini, Matheus Obina, Murilo e Kauê (Giovani, 25'/2ºT); Thiago Góes (Márcio Jonathan, 15'/2ºT), Wesley (Silvano, 15'/2ºT) e Adriano Klein (Daniel, 25'/2ºT). Técnico: Emerson Cris
Gaúcho (0)
Lucas Alves; Jean, Vinicius Brito, Iago e Dimitry; Luiz Fernando, Renan Metz (João Felipe, 20'/2ºT) e Maicon Assis (Zanelatto, 17'/2ºT); Jhow (Jardel, 36'/2ºT), William Mococa (Marquinhos, 36'/2ºT) e Lucas Serravalle. Técnico: Fabiano Daitx.
ARBITRAGEM: Elias da Silva Elyseu, auxiliado por Natan Borges dos Santos, Giovanni de Paula Medeiros e Thiago Reyes Fernandes.
LOCAL: Estádio Bento Freitas, em Pelotas.
Próximo jogo
Quarta-feira, 24/9 — 15h
Juventude x Brasil
Estádio Homero Soldatelli — Copa FGF (2ª rodada)