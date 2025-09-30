Brasil de Pelotas consegue antecipar jogo contra o São Gabriel pela Copa FGF; ingressos já estão à venda

Xavante busca a primeira vitória na competição. Ítalo Santos / Divulgação Brasil-Pel

O Brasil de Pelotas recebe o São Gabriel, no Bento Freitas, no domingo (5), às 15h, pela quarta rodada da Copa FGF. A partida, inicialmente marcada 8 de outubro, foi antecipada após pedido do Xavante.

A mudança foi possível devido a folga do Brasil na terceira rodada. Além disso, o Sanga volta a campo pela Terceirona somente no dia 12 de outubro, o que deixou a data livre para a partida.

O time de Emerson Cris vem de dois empates — contra Gaúcho e Juventude — e ocupa a quarta colocação, com dois pontos.

Ingressos

Os ingressos já estão disponíveis no site e no Bento Freitas. O valor é de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Já a modalidade cadeira cativa custa R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada).