Brasil de Pelotas busca até três reforços para sequência da Copa FGF

Treinador está improvisando atletas no lado esquerdo defensivo. Aline Klug / Divulgação

O Brasil de Pelotas ainda busca até três contratações para fechar o elenco que disputa a Copa FGF. Após o empate em 0 a 0 diante do Gaúcho, na estreia da competição, o técnico Emerson Cris destacou que o Xavante tem a lateral-esquerda como prioridade.

— Estamos atentos ao mercado, monitorando. Sabemos da necessidade de um lateral-esquerdo — disse o treinador.

Único lateral-esquerdo de ofício no elenco, Otávio lesionou a costela em uma queda durante o coletivo do treinamento de 11 de setembro. O defensor deve retornar aos gramados somente na reta final da primeira fase.

Improvisações

Antes mesmo da baixa, Emerson Cris já havia falado que o clube precisava contratar um novo lateral-esquerdo. Apesar da necessidade, o rubro-negro vasculha o mercado “sem pressa”, conforme o gerente de futebol Hélio Vieira, por conta da versatilidade dos atletas do elenco.

Na estreia, o Xavante atuou no 3-4-3, com Felipe Camargo como zagueiro pela esquerda e Kauê pela ala do mesmo lado. Os dois podem atuar improvisados na lateral.

Outras contratações

Apenas com Thiago Góes à disposição para a função de armador, Emerson Cris também destacou, antes do começo da Copa FGF, que gostaria de contar com outra alternativa para a posição. O vice-presidente de Futebol, Gonzalo Russomanno, também busca um volante com características defensivas.

— Ainda tá faltando um meia e um volante daqueles, vamos dizer assim, aquele camisa 5, aquele cara mais alto, que proteja mais a zaga — disse, durante o treino aberto de aniversário do Xavante.

Retornos esperados

Além de Otávio, o zagueiro Jô e o atacante Patrikão também foram desfalques na estreia. O defensor cumpriu suspensão e retorna na próxima partida. Já o centroavante ainda deve perder o jogo contra o Juventude.