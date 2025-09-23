Bola parada vira arma do Pelotas na Copa FGF

Michel Bennech marcou, de cabeça, o gol da vitória do Pelotas na estreia. Lorenzo Bonone / E.C. Pelotas

A vitória do Pelotas sobre o Aimoré, por 1 a 0, no sábado (20), teve na bola parada o fator decisivo — e não foi por acaso. Em entrevista à reportagem de GZH, o técnico Alessandro Telles revelou que a equipe vem treinando jogadas ensaiadas nesse fundamento.

— Eu peço para o Jean ficar em cima do goleiro. Quando você coloca um jogador na frente do goleiro, fica mais difícil de ele sair. A partir do momento que a bola sai, o goleiro não tinha como sair porque o Jean estava na frente dele e deu dois passinhos para tentar pegar essa bola, o Michel entrou e cabeceou — detalhou Telles.

O gol da vitória do Lobo aconteceu aos 21 minutos da primeira etapa. O canhoto Gustavo Ermel bateu fechado no meio da pequena área para Michel Bennech. O zagueiro subiu mais alto que todo mundo e cabeceou firme no canto esquerdo.

No segundo tempo, o Pelotas quase ampliou em uma jogada muito semelhante. Ermel cruzou para Michel na segunda trave, o zagueiro cabeceou para o meio e a defesa do Aimoré cortou quase em cima da linha.

Antes mesmo da estreia na Copa FGF, a bola parada já havia feito a diferença. Na vitória por 1 a 0, em um jogo-treino contra o Grêmio sub-20, o zagueiro Darlan marcou de cabeça após escanteio cobrado por Victor Lima.

Segundo Telles, o elenco conta com bons cabeceadores, mas o diferencial está na qualidade dos cobradores.

— Foi montado um grupo que tem muita valência nessa área. Nós temos zagueiros que atacam muito bem a bola, atacantes que atacam muito bem a bola. O Jean ataca muito bem, o Kiss ataca muito bem. Nós temos batedores que batem muito bem — destacou.