Autor do gol na estreia do Pelotas projeta nova zaga para enfrentar o Inter: "Que sempre tente construir"

Zagueiro teve sua primeira experiência no futebol gaúcho neste ano. Daniel Costa / Grupo RBS

O zagueiro Michel Bennech foi o artilheiro da estreia do Pelotas na Copa FGF. No último sábado (20), em São Leopoldo, ele marcou de cabeça o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Aimoré. Em entrevista, o defensor destacou a felicidade pelo momento e projetou a sequência do Lobo, que encara o Inter no domingo (28), na Boca do Lobo.

— Muito feliz de estrear do jeito que a gente sonha, fazendo gol com vitória. Acho que a gente trabalhou para isso. Foi a estreia que todo jogador deseja, que todo jogador almeja — afirma.

Recém-chegado ao clube, o zagueiro foi um dos últimos atletas anunciados pelo Lobo para a disputa da Copa FGF. Nesta temporada, ele disputou o Campeonato Pernambucano pelo Santa Cruz e a Série D pelo Guarany de Bagé.

— Minha adaptação aqui tem sido boa. Apesar de chegar depois dos meus companheiros, eu sou um cara que me cuido bastante, estava treinando mesmo em casa. Então me adaptei rápido, peguei o que o professor passou e coloquei em prática. Agora a nossa evolução como equipe é gradativa na competição, mas foi bom poder estrear com o pé direito — disse o jogador.

Mudanças no time

Expulso na estreia, o zagueiro Darlan — único canhoto da posição no elenco — não estará à disposição para o próximo jogo. Na vaga, Alessandro Telles terá de escolher entre Douglas Zielke e Wendell ou o volante Vitor Oliveira, que já atuou improvisado na função nos jogos-treino.

— A gente tem bons zagueiros no elenco. Tanto o Vitor, que foi para a zaga no segundo tempo, quanto o Darlan, a gente vem se entrosando bem nos treinamentos. Também tem o Douglas e o Wendell. Eu acredito que quem entrar na posição vai dar conta do recado, e a gente vai se adaptando da melhor maneira.

O zagueiro destacou ainda que o estilo de jogo da equipe, com construção desde a defesa, não muda:

— A metodologia que o professor tem passado é independente de quem jogar. A gente tenta jogar, lógico, com responsabilidade. Mas o que ele impõe é que a gente sempre tente construir, independentemente se for o Vitor, o Douglas ou o Wendell. Com o Vitor, já tenho entrosamento, porque jogamos juntos no último clube. Então, se for ele, acredito que também vai dar certo.

Expectativa

Sobre a estreia em casa na próxima rodada, Michel projetou o apoio do torcedor como diferencial: