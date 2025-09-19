Alessandro Telles encaminha o time do Pelotas e projeta jogo difícil contra o Aimoré na estreia da Copa FGF

Alessandro Telles tem o elenco completo à disposição. Daniel Costa / Grupo RBS

O Pelotas estreia na Copa FGF no sábado (20), às 15h30min, contra o Aimoré, no Cristo Rei. Na véspera do confronto, o técnico Alessandro Telles destacou a evolução do grupo nas últimas semanas e projetou um jogo difícil diante de um adversário que chega com maior entrosamento.

Segundo o treinador, o Lobo inicia a competição ainda em estágio de construção, mas em condições de competir:

— Acredito que nós chegamos aí entre 70% a 80% do que a equipe pode render. Nós tivemos que pular etapas, então algumas tomadas de decisão dentro do modelo de jogo ainda ficam erradas às vezes, porque eles vêm com uma outra dinâmica. Mas eu acho que a equipe pegou muito bem aquilo que a gente pretende usar durante o campeonato.

Para Telles, Aimoré e Brasil largam na frente neste começo de competição por já terem uma equipe entrosada. Nesta temporada, o Índio Capilé chegou até a semifinal da Divisão de Acesso e teve como marca o sistema defensivo, com apenas oito gols sofridos em 18 jogos.

— Eles têm essa solidez defensiva, então nós temos que trabalhar a bola, agredir bastante, não dar espaço. Temos que marcar alto para tentar roubar essa bola num ponto onde você consiga pegar eles desorganizados — projeta Telles para furar o bloqueio defensivo.

Time escalado

O Pelotas fez dois jogos-treino durante o período de preparação, contra São Paulo de Rio Grande e Grêmio sub-20. Em ambos, Telles escalou a equipe de forma muito semelhante, modificando apenas atletas do sistema ofensivo.

A provável escalação do Pelotas para enfrentar o Aimoré tem Rodrigo Mamá; Nicolas Ferri, Michel Bennech, Darlan e Adryel Itaqui; Marlon Bica, Lucas Hulk e Jean Roberto; Gustavo Ermel, Victor Lima e Cristiano Jr.