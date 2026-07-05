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Zona Sul já recebeu mais de R$ 112 milhões em restituições do Imposto de Renda; veja quanto foi pago em cada cidade

Dois primeiros lotes contemplaram mais de 73 mil contribuintes na região; Receita Federal ainda fará outros dois pagamentos

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Laura Cosme

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