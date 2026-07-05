Zona Sul já recebeu mais de R$ 112 milhões em restituições do Imposto de Renda; veja quanto foi pago em cada cidade

No total, 89.848 declarações da região têm direito à devolução do imposto. Luis Lima Jr / Fotoarena / stock.adobe.com

Mais de R$ 112,3 milhões já foram devolvidos pela Receita Federal a contribuintes da Zona Sul por meio dos dois primeiros lotes da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. Os pagamentos, realizados em 29 de maio e 30 de junho, contemplaram 73.589 contribuintes de 19 municípios da região. Os dados mostram que cerca de oito em cada 10 pessoas com direito ao benefício já receberam os valores.

Segundo a Delegacia da Receita Federal em Pelotas, 89.848 declarações têm direito à restituição na Zona Sul neste ano. Até o momento, 82% dos contribuintes aptos ao recebimento já foram contemplados. Os demais aguardam os pagamentos previstos para os dois últimos lotes, marcados para 31 de julho e 28 de agosto.

Pelotas e Rio Grande lideram número de restituições

Pelotas concentra o maior número de restituições da região. O município registra 39.272 declarações com direito ao benefício. Desse total, 32.359 contribuintes já receberam aproximadamente R$ 55,2 milhões.

Na sequência aparece Rio Grande, onde 22.887 contribuintes já foram contemplados, somando cerca de R$ 34,8 milhões em restituições. Ao todo, o município contabiliza 27.575 declarações com direito ao benefício.

Entre os demais municípios da região, São Lourenço do Sul aparece em seguida, com 2.777 restituições pagas, totalizando aproximadamente R$ 3,8 milhões. Logo depois estão Canguçu, com 2.597 contribuintes contemplados e R$ 3,3 milhões liberados; Santa Vitória do Palmar, com 2.372 pagamentos que somam R$ 2,8 milhões; e Jaguarão, onde 1.892 restituições representam cerca de R$ 2,9 milhões.

Também já ultrapassaram a marca de mil restituições pagas os municípios de São José do Norte, com 1.744 pagamentos e aproximadamente R$ 2,3 milhões liberados; Capão do Leão, com 1.648 restituições e R$ 1,6 milhão; Arroio Grande, que soma 1.279 pagamentos e R$ 1,4 milhão; e Piratini, com 1.268 restituições, também totalizando cerca de R$ 1,4 milhão

Quando serão pagos os próximos lotes?

A Receita Federal ainda realizará mais dois pagamentos da restituição do Imposto de Renda em 2026. O terceiro lote será pago em 31 de julho, enquanto o quarto e último lote está previsto para 28 de agosto.

Quem ainda não recebeu a restituição pode consultar a situação da declaração no portal da Receita Federal, utilizando a conta Gov.br, por meio do serviço "Consultar minha restituição", ou pelo aplicativo oficial da Receita e pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Leia Mais Como consultar o segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2026

Caso a declaração apresente pendências, o contribuinte pode ter caído na malha fina, situação em que a Receita identifica divergências entre as informações declaradas e os dados fornecidos por empresas, bancos, planos de saúde, empregadores e outras instituições. Nesses casos, a restituição permanece retida até que as inconsistências sejam corrigidas.

No dia do pagamento, o valor é depositado na conta bancária ou na chave Pix informada na declaração. Se houver erro nos dados bancários ou algum problema na conta indicada, o crédito não é realizado até que a situação seja regularizada.



