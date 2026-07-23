Santa Vitória do Palmar terá novo parque eólico com investimento de R$ 1,5 bilhão

Operação comercial está prevista para 2029. Escolha do município levou em conta características técnicas e logísticas. Divulgação / Projeto Gran Sul

Santa Vitória do Palmar deve receber um novo parque eólico a partir de 2027. Com investimento superior a R$ 1,5 bilhão, o Projeto Gran Sul, da empresa norueguesa Statkraft, tem início das obras previsto para janeiro do próximo ano. A primeira etapa contará com capacidade instalada de 280 megawatts (MW), e a operação comercial está prevista para 2029.

A decisão final de investimento marca a transição do empreendimento da fase de desenvolvimento para a etapa de implantação. Procurada pela reportagem, a Statkraft informou, por meio da assessoria de imprensa, que o cronograma está mantido e que o projeto já se encontra em fase de implementação.

Segundo a empresa, a escolha de Santa Vitória do Palmar levou em conta características técnicas e logísticas. O município possui um dos melhores regimes de ventos do país, com intensidade e regularidade consideradas favoráveis à geração de energia eólica. Outro fator apontado é a proximidade com a Região Sudeste, principal mercado consumidor de eletricidade do Brasil.

Expansão em etapas

O investimento superior a R$ 1,5 bilhão será destinado exclusivamente à primeira fase do Gran Sul, responsável pela instalação dos 280 MW de capacidade.

Embora o empreendimento tenha sido concebido para expansão, a Statkraft informou que as próximas etapas dependerão da comprovação da viabilidade técnica e econômica da fase inicial, além da aprovação interna de novos investimentos pela companhia.

Município amplia presença no setor eólico

O novo empreendimento reforça a posição de Santa Vitória do Palmar como um dos principais polos de geração de energia eólica do Rio Grande do Sul.

A localização do município, no litoral sul gaúcho, favorece a ocorrência de ventos fortes e constantes ao longo do ano, condição considerada ideal para esse tipo de geração. O Complexo Eólico Electra Ventos do Sul, também instalado na cidade, já havia demonstrado o potencial da região para receber novos investimentos no setor.



