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Santa Vitória do Palmar terá novo parque eólico com investimento de R$ 1,5 bilhão

Obras do Projeto Gran Sul devem começar em janeiro de 2027; primeira fase terá capacidade instalada de 280 megawatts e operação prevista para 2029

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Laura Cosme

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