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Quase um terço dos imóveis do Calçadão de Rio Grande está desocupado

Levantamento do Sindilojas identificou 25 pontos comerciais fechados na principal área de comércio da cidade; aluguéis altos e queda no movimento estão entre os fatores apontados

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Laura Cosme

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