Quase um terço dos imóveis do Calçadão de Rio Grande está desocupado

Análise considerou o trecho localizado entre as ruas General Neto e Benjamin Constant, no Centro. Ao todo, foram catalogados 86 imóveis comerciais. Laura Cosme / Grupo RBS

Um levantamento realizado em julho pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Rio Grande e Região (Sindilojas) identificou que 25 imóveis comerciais estão fechados no Calçadão da Rua General Bacelar, principal área comercial de Rio Grande.

O estudo considerou o trecho entre as ruas General Neto e Benjamin Constant, no Centro. Ao todo, foram catalogados 86 imóveis comerciais.

Desse total, 61 estavam ocupados por estabelecimentos em funcionamento, o equivalente a 70,9%. Já os espaços fechados, disponíveis ou não para locação, representam 29,1% do total.

Entre os fechamentos mais recentes está o da Gang, que acrescentou mais um imóvel desocupado ao principal corredor comercial do Centro.

Aluguéis altos e queda no movimento

Para o presidente do Sindilojas, Luiz Escobar, os valores cobrados pelos aluguéis estão entre os principais fatores que dificultam a ocupação dos imóveis, especialmente por pequenos comerciantes.

— A principal dificuldade no Calçadão são os valores dos aluguéis. São valores altíssimos, segundo o que ouvimos dos lojistas. Isso tem dificultado que os pequenos comerciantes se estabeleçam ali e movimentem essa área do Centro — afirma.

Além do custo para manter um estabelecimento, Escobar cita a redução do fluxo de consumidores e as dificuldades de acesso ao Centro como outros entraves para o comércio.

— Temos também o problema do pouco movimento, do transporte coletivo e do estacionamento rotativo, que poderia ter um valor bem menor. Precisamos rever várias situações para pensar novamente na revitalização do nosso Centro em termos de movimento — avalia.

Revitalização sem data para começar

O levantamento foi divulgado enquanto a revitalização do Calçadão, orçada em mais de R$ 3 milhões, segue sem previsão para o início das obras.

A intervenção chegou a ser anunciada para o fim de 2025 e, posteriormente, teve o começo previsto para janeiro, maio e fim de junho de 2026, mas os prazos não foram cumpridos.

A empresa Nova Renascer Construções já foi contratada para executar os serviços. No entanto, o início das obras depende da apresentação e da aprovação de um projeto de pesquisa arqueológica pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A exigência ocorre porque o Calçadão está localizado em um sítio arqueológico cadastrado e no entorno da Igreja São Pedro, tombada em nível federal desde 1938. Conforme o Iphan, não há documentos pendentes de análise no órgão, que aguarda o envio do projeto pela empresa responsável.



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