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Poda de inverno prepara próxima safra de pêssego em Pelotas; expectativa é colher 36 mil toneladas

Período de dormência das plantas é considerado decisivo para a formação dos frutos; município concentra 595 produtores e mais de 3 mil hectares de pomares

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Gabriel de Bem

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