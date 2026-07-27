Plataforma P-33 inicia viagem para ser desmontada no Estaleiro Rio Grande

Embarcação deixou o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, na semana passada. Geraldo Falcão / Petrobras

A plataforma P-33, da Petrobras, iniciou a viagem rumo ao Rio Grande do Sul, onde será desmontada no Estaleiro Rio Grande, no sul do Estado, como parte do programa de reciclagem sustentável da estatal. A embarcação deixou o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, na semana passada, e será a segunda unidade da companhia a passar pelo processo no complexo industrial gaúcho.

A chegada da plataforma ocorre pouco mais de um mês após a conclusão do desmantelamento da P-32, primeira unidade de produção flutuante da Petrobras reciclada no Brasil dentro desse modelo. Com a nova operação, o estaleiro mantém uma frente de atuação voltada ao descomissionamento de plataformas, ao mesmo tempo em que avança na construção de quatro navios da classe Handy para a Transpetro.

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A P-33 foi vendida pela Petrobras em 2023 para a Gerdau, em parceria com o Grupo Ecovix, operador do Estaleiro Rio Grande. Segundo a estatal, todo o processo será acompanhado para garantir o cumprimento das práticas ambientais, sociais e de governança (ASG).

A plataforma permanecia atracada no Porto do Açu desde fevereiro de 2024. Em Rio Grande, ocupará o espaço deixado pela P-32 no dique seco e passará pelo mesmo processo de desmontagem, com reaproveitamento dos materiais na produção de aço.

Procurada por GZH, a Ecovix informou que, por enquanto, não há atualizações sobre a chegada da plataforma nem sobre o cronograma da operação.

Estaleiro amplia atuação

Além do contrato para reciclagem da P-33, o Estaleiro Rio Grande vive um momento de retomada com o início da construção de quatro navios da classe Handy.

Neste mês, o complexo recebeu a primeira remessa de 10,6 mil toneladas de aço, volume equivalente a cerca de 60% do material necessário para a fabricação das embarcações. Os navios serão utilizados no transporte de derivados de petróleo e têm entrega prevista até 2029.

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Segundo a Ecovix, cerca de 500 trabalhadores atuam atualmente no projeto. A expectativa é chegar a aproximadamente mil empregados até o fim deste ano e alcançar 1,7 mil trabalhadores no pico da produção, previsto para 2027.

De acordo com o Plano Estratégico da Petrobras, a companhia prevê o descomissionamento de 18 plataformas até 2030, sendo 11 unidades flutuantes e sete plataformas fixas. A P-33 é a segunda estrutura destinada ao Estaleiro Rio Grande dentro desse programa.



