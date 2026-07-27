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Plataforma P-33 inicia viagem para ser desmontada no Estaleiro Rio Grande

Unidade da Petrobras será a segunda reciclada no complexo gaúcho, que também construirá navios para a Transpetro

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Joanna Manhago

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