Pelotas reúne especialistas para discutir como inovação pode acelerar a economia da Zona Sul

Evento promovido pela Sicredi Interestados e Sebrae RS aborda inteligência artificial, empreendedorismo e acesso a crédito. Igor Islabão / Agência RBS

Com a proposta de aproximar a inovação e o empreendedorismo da comunidade e estimular novas oportunidades de negócios, a primeira edição do Conecta Sicredi reúne mais de 350 participantes no auditório da cooperativa, em Pelotas. O evento, iniciado na quarta-feira (1º), termina nesta quinta-feira (2) com uma programação voltada à transformação digital, inteligência artificial e desenvolvimento econômico regional.

A iniciativa é realizada pela Sicredi Interestados RS/ES, em parceria com o Sebrae RS e com a chancela do InPel (Inovação em Pelotas), ecossistema que reúne instituições ligadas à tecnologia e ao empreendedorismo na cidade.

A primeira edição do Conecta também marca a despedida de um dos idealizadores do projeto.

Após 29 anos na Sicredi Interestados RS/ES, Daniel Peglow deixou oficialmente o cargo de diretor de Negócios no dia 30 de junho. Um dos articuladores do evento, ele participou da abertura e destacou o potencial da região para se consolidar como polo de inovação.

— Esta é a primeira edição e esperamos repeti-la nos próximos anos. Falamos muito sobre inovação e maneiras de inovar na nossa região, pois temos um potencial enorme. Se contarmos Pelotas e Rio Grande, temos duas universidades federais, uma universidade católica e o IFSul. Temos um potencial intelectual que precisa ser aproveitado para desenvolver a região — afirma.

Rodadas de negócios e batalha de startups

A programação foi dividida em dois palcos simultâneos, reunindo empresas consolidadas, startups e empreendedores.

No primeiro dia, os participantes acompanharam rodadas de negócios, nas quais fornecedores e startups apresentaram soluções para empresas âncoras, além de painéis sobre comunicação e vendas.

Um dos destaques foi a batalha de startups. Das oito empresas participantes, três foram selecionadas para disputar a etapa final do Tech Business, marcada para agosto, na Associação Comercial de Pelotas (ACP).

Segundo o analista de inovação da Sicredi Interestados RS/ES e integrante da coordenação do InPel, Ismael Dallmann, o objetivo é fortalecer a conexão entre empresas tradicionais e novos empreendedores.

— O propósito é justamente reunir essas pessoas e aproximar a temática da inovação da comunidade pelotense, permitindo que negócios tradicionais se oxigenem no contato com o empreendedorismo mais jovem — diz.



