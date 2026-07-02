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Empreendedorismo
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Pelotas reúne especialistas para discutir como inovação pode acelerar a economia da Zona Sul

Primeira edição do Conecta Sicredi promoveu rodadas de negócios, debates e workshops sobre tecnologia e empreendedorismo

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Igor Islabão

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