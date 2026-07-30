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Energia renovável 
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"O RS tem uma vantagem competitiva", avalia especialista sobre o avanço de eólica offshore no Estado

Conectividade para transmissão da energia e estrutura do Porto do Rio Grande estão entre os diferenciais apontados pelos responsáveis pelos estudos ambientais do Aura Sul Wind

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Laura Cosme

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