"O RS tem uma vantagem competitiva", avalia especialista sobre o avanço de eólica offshore no Estado

Uma das particularidades do Aura Sul Wind é a utilização de uma estrutura flutuante. Diferentemente de outros modelos, a torre não será cravada no solo marinho. Divulgação / JB Energy

A disponibilidade de conexão para o transmissão da energia e a estrutura do Porto do Rio Grande colocam o Rio Grande do Sul em posição estratégica para o desenvolvimento da geração eólica offshore na Zona Sul do Estado.

A avaliação é dos responsáveis pelos estudos ambientais do Aura Sul Wind, projeto-piloto liderado pela empresa japonesa JB Energy. O empreendimento prevê a instalação de uma estrutura flutuante no mar a cerca de 60 quilômetros da costa de Rio Grande.

A Arvut, empresa gaúcha responsável pela elaboração dos estudos ambientais, atua na condução do processo de licenciamento junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

— O Rio Grande do Sul tem uma vantagem competitiva em relação a outros Estados, que é a conectividade. Temos conexão para escoar essa energia, embora seja necessário ampliar essa capacidade ao longo do tempo — afirma Kayo Soares, CEO da Arvut.

De acordo com o executivo, outras regiões do país tem limitações na capacidade de conexão elétrica, o que pode contribuir para que novos empreendimentos sejam direcionados ao território gaúcho.

Além disso, outro diferencial apontado é a estrutura portuária. O biólogo João Pedro Krahe, coordenador do projeto Aura Sul Wind pela Arvut, destaca que o Porto do Rio Grande poderá prestar apoio às atividades necessárias para a implantação da geração eólica no mar.

— O Rio Grande do Sul também tem essa vantagem do Porto do Rio Grande, que é uma estrutura praticamente montada e pronta para receber esse tipo de empreendimento — afirma.

A instalação de uma torre eólica offshore demanda uma cadeia de serviços que inclui embarcações, montagem de equipamentos e utilização da infraestrutura portuária. Por isso, o avanço dos projetos tem potencial para movimentar diferentes setores da economia regional.

Estudos estão na fase da licença prévia

O projeto do Aura Sul Wind ainda está na primeira etapa do licenciamento ambiental pelo Ibama. Segundo a empresa Arvut, o licenciamento está dividido em três fases. A licença prévia atesta a viabilidade ambiental do empreendimento; a licença de instalação autoriza a implantação; e a licença de operação permite o início do funcionamento.

O Ibama já emitiu o termo de referência com os estudos necessários para a análise da licença prévia. A Arvut elaborou o plano de trabalho e começa agora os levantamentos ambientais.

O diagnóstico também será dividido em três áreas, que abrange o meio biótico, com foco na fauna e a flora, incluindo animais marinhos, algas, fitoplâncton e zooplâncton. O meio físico considera aspectos como atmosfera, qualidade da água e solo. Já o levantamento socioeconômico avalia a pesca e as relações das comunidades com o ambiente.

Depois da coleta, os dados serão reunidos em uma análise integrada.

— A partir dessas informações, fazemos a caracterização do ambiente e identificamos os possíveis impactos, a probabilidade de ocorrência e a reversibilidade. Depois, é elaborado um plano de gestão ambiental — explica Krahe.

Estrutura flutuante é diferencial do projeto

Uma das particularidades do Aura Sul Wind é a utilização de uma estrutura flutuante. Diferentemente de outros modelos, a torre não será cravada no solo marinho.

Ainda segundo João Pedro Krahe, essa tecnologia permite que o equipamento seja instalado mais distante da costa e diminui os impactos ambientais. O afastamento pode reduzir a interação do empreendimento com atividades costeiras, como a pesca e o cotidiano de comunidades tradicionais.

Os projetos-piloto atualmente em desenvolvimento no país utilizam tecnologias distintas.

— Teremos modelos diferentes sendo implementados quase ao mesmo tempo. Eles também vão gerar dados para que essa regulamentação seja feita de maneira adequada — explica o biólogo.

O Aura Sul Wind também prevê a participação de instituições acadêmicas e a produção de publicações científicas. A proposta é que os dados obtidos durante o licenciamento ajudem a orientar projetos futuros, inclusive parques comerciais formados por um número maior de aerogeradores.

Zoneamento é apontado como desafio

A definição antecipada das áreas que podem receber empreendimentos é considerada um dos principais desafios para o avanço da eólica offshore no país.

Na avaliação do CEO da Arvut, o país precisa de um zoneamento ecológico e econômico antes de conceder espaços marítimos à iniciativa privada.

— Não se pode conceder uma área e descobrir posteriormente que ela é ambientalmente sensível e não permite a instalação. É importante que o Estado faça esse zoneamento antes, para que as áreas concedidas sejam ambientalmente viáveis — defende Kayo.

O planejamento deverá considerar, entre outros fatores, a proximidade de unidades de conservação e a presença de áreas ambientalmente sensíveis. Para o executivo, essa análise não deve ficar restrita ao licenciamento individual de cada empreendimento.

Questionado sobre a proximidade com a unidade de conservação do Albardão, o executivo da empresa explica que trata-se de um ambiente relevante para a reprodução de diferentes organismos e para a manutenção dos estoques pesqueiros e não terá interferência no investimento da Aura Sul, pois está fora da poligonal da unidade de conservação.

Construção é projetada entre 2029 e 2030

Ainda não há uma data definida para a conclusão do processo de licença prévia. De acordo com Krahe, a JB Energy trabalha com a estimativa de iniciar a fase de construção entre 2029 e 2030. Até lá, o objetivo é avançar nas etapas necessárias do licenciamento.

O projeto também terá intercâmbio de conhecimento entre Brasil e Japão. Segundo o biólogo, a experiência brasileira na área de óleo e gás deverá se somar ao conhecimento japonês no setor naval.

Para o CEO da Arvut, os estudos ambientais precisam ser incorporados desde o planejamento dos empreendimentos, evitando que o licenciamento seja tratado somente nas etapas finais.