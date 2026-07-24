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Fenadoce vai muito além dos doces e gera cerca de 3,5 mil empregos em Pelotas

Feira aumenta a demanda por mão de obra em hotéis, comércio e serviços

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Stéfane Costa

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