Fenadoce vai muito além dos doces e gera cerca de 3,5 mil empregos em Pelotas

A Fenadoce não movimenta apenas a venda de doces. Considerada um dos principais eventos do Rio Grande do Sul, a feira também impulsiona a economia de Pelotas e gera cerca de 3,5 mil empregos diretos e indiretos, desde a montagem da estrutura até a produção e a comercialização dos tradicionais doces da cidade.
O impacto é sentido em diferentes setores. Hotéis registram aumento na ocupação, fábricas ampliam a produção, doceiras contratam reforços temporários e empresas de transporte, montagem e serviços também ampliam as equipes durante o evento.
Segundo o conselheiro gestor da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Pelotas, Daniel Centeno, a movimentação vai muito além dos estandes da feira.
— A estimativa é que a Fenadoce movimente cerca de 3,5 mil empregos ao longo do ano. Tem o pessoal da montagem da feira, as doceiras, as fábricas de doces, o transporte e os expositores. É uma cadeia muito grande que acaba sendo beneficiada pelo evento — afirma.
Hotéis esperam ocupação elevada
Quem visita Pelotas durante a Fenadoce também ajuda a aquecer o setor hoteleiro. Com a previsão de tempo firme para o fim de semana, um hotel da cidade estima atingir 85% de ocupação no sábado, com expectativa de lotação.
Para o proprietário Eduardo Hallal, eventos como a Fenadoce têm reflexo direto na economia local.
— São eventos que trazem gente para a cidade. Movimentam hotéis, restaurantes, postos de combustíveis e o comércio. Quanto mais eventos tivermos aqui, melhor — destaca.
Entre os visitantes está o agrônomo Renan Comin, que encontrou uma recepção tipicamente pelotense ao chegar ao hotel.
— Agora que chegamos e recebemos esse mimo, os doces, a gente sempre gosta de experimentar. Não tem como não conhecer os doces de Pelotas — comenta.
Produção dobra nas fábricas
Nas fábricas de doces, o aumento da procura exige reforço na produção. Em uma das empresas, a fabricação chega a cerca de sete mil doces por dia, o dobro do período normal, o que motivou a contratação de 12 novos funcionários.
Um dos contratados é Andrey Marasco, que começou a trabalhar há pouco mais de um mês.
— Já trabalhei em vários setores do comércio, mas nunca com doces. Fiz curso de confeitaria quando era mais novo e isso acabou abrindo portas. Trabalhar com alimentação é muito gratificante — relata.
O crescimento da demanda também ampliou o atendimento nas lojas. Jennifer Faria Baneiro foi contratada recentemente e comemora a oportunidade.
— Eu buscava uma vaga com carteira assinada e fui chamada. O movimento está muito bom. Tem bastante gente de fora e o pessoal está adorando os nossos docinhos — diz.
Contratações também chegam às doceiras
A doceira Luciana Silveira afirma que a Fenadoce altera completamente o ritmo de produção ao longo do mês de julho.
— Nessa época todo mundo vive o doce. As pessoas consomem mais e a cidade inteira entra nesse clima. Na produção precisei contratar mais 25 pessoas e, para trabalhar na feira, cerca de 35 — explica.
No ano passado, a Fenadoce comercializou mais de 1,8 milhão de doces. Para esta edição, a expectativa da organização é superar esse número.
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