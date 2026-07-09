Estaleiro Rio Grande recebe 10,6 mil toneladas de aço para nova etapa da construção de navios

O Estaleiro Rio Grande começou a receber, nesta quinta-feira (9), 10,6 mil toneladas de aço, que serão utilizadas na construção de quatro navios da classe Handy encomendados pela Transpetro.

A carga, vinda da Indonésia, corresponde à primeira remessa de aço destinada ao projeto e representa cerca de 60% de todo o material necessário para a construção das quatro embarcações.

A operação de descarga ocorre de forma ininterrupta com guindastes em operação e chapas de aço sendo descarregadas e intensa movimentação durante 24 horas. O trabalho deve ser concluído em quatro dias.

Segundo o CEO da Ecovix, Robson Passos, o material será processado ao longo dos próximos quatro a cinco meses. Nesse período, uma nova remessa de aço deve chegar ao estaleiro para dar continuidade à produção.

— É um marco no início do contrato. Com o recebimento da carga, a gente dá continuidade ao processo industrial de construção dos navios. É a matéria-prima essencial e essas 10,6 mil toneladas garantem cerca de cinco meses de produção contínua. Daqui a aproximadamente dois meses devemos receber uma nova carga para dar sequência à construção das embarcações — afirma Passos.

As chapas serão utilizadas na fabricação do casco das embarcações. O processo começa pelo corte e pela soldagem do aço, que dá origem aos primeiros blocos estruturais. Em seguida, essas estruturas passam pela etapa de ampliação, até serem encaminhadas ao dique, onde ocorre a montagem dos navios.

— Essa primeira carga representa cerca de 60% de todo o aço necessário para os quatro cascos. A produção será escalonada: começamos um casco e, dois ou três meses depois, iniciamos o seguinte, mantendo uma sequência contínua de fabricação — explica o CEO da Ecovix, empresa operadora do Estaleiro Rio Grande.

Os quatro navios da classe Handy fazem parte do programa de renovação e ampliação da frota da Petrobras. O contrato foi assinado em Rio Grande, em fevereiro de 2025, tem valor de US$ 278 milhões, o equivalente a cerca de US$ 69,5 milhões por navio, e prevê a construção das embarcações no Estaleiro Rio Grande.

Navios Handy Max

Os navios terão capacidade para transportar derivados de petróleo, como diesel marítimo, diesel S10, diesel S500 e gasolina de aviação (GAV). De acordo com a Transpetro, as embarcações serão estratégicas para fortalecer a logística de cabotagem no país.

— É um projeto estratégico para a Transpetro e para o Sistema Petrobras, e vamos acompanhar de perto cada etapa do cronograma para garantir que ele seja executado até o fim — afirma o diretor de Transporte Marítimo da Transpetro, Jones Soares.

A construção das embarcações tem prazo de conclusão até agosto de 2029.

Ampliação no número de trabalhadores

Atualmente, cerca de 500 trabalhadores atuam diretamente no projeto.

— Até o fim deste ano devemos chegar a cerca de mil colaboradores trabalhando no contrato. Em 2027, no pico da produção, a expectativa é alcançar aproximadamente 1,7 mil trabalhadores — projeta Passos.

Além dos quatro navios Handy, o Estaleiro Rio Grande também possui contratos para outras nove embarcações, totalizando 13 navios em diferentes fases de produção.

Segundo a Ecovix, esse volume representa atualmente cerca de 30% da capacidade de ocupação do complexo industrial.