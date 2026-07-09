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Estaleiro Rio Grande recebe 10,6 mil toneladas de aço para nova etapa da construção de navios

Primeira remessa representa cerca de 60% do material necessário para os quatro navios da classe Handy e reforça a retomada do setor no município

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Laura Cosme

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