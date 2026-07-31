Corsan abre programa para contratar profissionais 50+; veja como se candidatar

Na Zona Sul, há oportunidades em Rio Grande, São Lourenço do Sul, Camaquã e Capão do Leão. Divulgação / Corsan

Profissionais com 50 anos ou mais que buscam uma recolocação no mercado de trabalho passam a contar com uma nova oportunidade na Corsan. A companhia lançou o programa Experiência que Movimenta, voltado à contratação desse público, e informou que mantém cerca de 56 vagas abertas na Região Sul. A iniciativa também cria um banco permanente de talentos para futuras seleções.

Na Zona Sul, as oportunidades estão distribuídas entre Rio Grande, São Lourenço do Sul, Camaquã e Capão do Leão. As vagas são para funções operacionais e técnicas, como operador de estação de tratamento de água (ETA), agente de saneamento e técnico em eletromecânica. Os requisitos variam conforme o cargo.

Segundo a especialista de Recursos Humanos da Regional Sul da Corsan, Cauana Seidler, o programa foi criado para ampliar a presença de profissionais mais experientes nas equipes e dar visibilidade à diversidade geracional.

— A experiência acumulada ao longo da vida profissional e pessoal agrega muito às equipes. Esses profissionais trazem conhecimento, estabilidade e uma bagagem importante para o desenvolvimento do negócio. Queremos incentivar que eles participem dos nossos processos seletivos — afirma.

Embora tenha sido lançado neste mês, o programa passa a integrar a política permanente de diversidade da empresa. Além das vagas disponíveis atualmente, o cadastro ficará disponível para futuras oportunidades em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

Mercado ainda impõe barreiras

A criação do programa ocorre em um cenário em que trabalhadores mais velhos ainda enfrentam dificuldades para retornar ao mercado de trabalho. Para a responsável pelo RH da Regional Sul, esse ainda é um desafio para muitas empresas.

— Ainda existe um preconceito social em relação à idade. É um tema que as empresas precisam desenvolver cada vez mais. Trabalhamos para que nossas lideranças reconheçam o valor da diversidade, inclusive a geracional — diz.

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Ela também faz um apelo para que profissionais acima de 50 anos não desistam de buscar novas oportunidades.

— Meu conselho é que essas pessoas acreditem no potencial que construíram ao longo da carreira. São profissionais que costumam ter alta capacidade de comprometimento, menor rotatividade e uma experiência que faz diferença dentro das equipes — explica.

Como participar

Os interessados podem se candidatar às vagas abertas ou realizar o cadastro no Banco de Talentos 50+, que será utilizado pela empresa em futuras seleções.

Os currículos também podem ser enviados para o e-mail recrutamento.corsan@corsan.com.br.

As oportunidades são destinadas a candidatos que atendam aos requisitos específicos de cada função, independentemente de já estarem aposentados ou não. Segundo a empresa, a aposentadoria não impede a participação nos processos seletivos.

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Atualmente, a Corsan informa que mantém cerca de 56 vagas abertas na Regional Sul. O número pode variar conforme a abertura de novos processos seletivos. As oportunidades abrangem Rio Grande, São Lourenço do Sul, Camaquã e Capão do Leão, enquanto o banco de talentos permanecerá disponível para futuras contratações em todo o Estado.

