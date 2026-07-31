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Corsan abre programa para contratar profissionais 50+; veja como se candidatar

Iniciativa cria banco permanente de talentos e busca incentivar a participação de trabalhadores experientes em processos seletivos

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Joanna Manhago

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