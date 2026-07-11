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Cooperativa mantém viva tradição doceira e garante renda a mulheres em Pelotas há 44 anos

Criada após o fechamento de uma confeitaria em 1981, entidade reúne cerca de 40 mulheres que preservam receitas históricas e mantêm vivo um dos maiores patrimônios culturais da cidade

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Frederico Feijó

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