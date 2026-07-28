Economia

R$ 3,1 milhões
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Comerciantes cobram início da revitalização do Calçadão de Rio Grande

Obra segue sem previsão após sucessivos adiamentos e depende de aprovação de projeto arqueológico pelo Iphan

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Laura Cosme

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