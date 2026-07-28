Comerciantes cobram início da revitalização do Calçadão de Rio Grande

Nova Renascer Construções, vencedora da licitação, já foi contratada para executar os serviços. Thiago David / Arquivo Pessoal

A revitalização do Calçadão da Rua General Bacelar, um dos principais corredores comerciais de Rio Grande, continua sem previsão para começar e a demora é alvo de reclamação de comerciantes da região.

A obra, que chegou a ser anunciada para o fim do ano passado e posteriormente prevista para iniciar em janeiro de 2026, ainda depende da aprovação de um projeto arqueológico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A Nova Renascer Construções, vencedora da licitação de R$ 3.184.759,92, já foi contratada para executar os serviços.

O início dos trabalhos passou por sucessivos adiamentos. Depois de ser projetado para janeiro de 2026, o começo da intervenção foi estimado para maio e, posteriormente, para o fim de junho. Agora, não há uma nova data definida.

Para quem trabalha no local diariamente, como é o caso de João Victor, que trabalha como vendedor de uma loja há três anos, a queda no movimento é perceptível:

— A gente não vê muito incentivo do CDL para alertar a população ou incentivar a população a vir ao Calçadão. Mesmo que o cliente venha à loja física, na nossa loja, por exemplo, ele consegue pagar o mesmo valor do site. Fora também o parquímetro que as pessoas pagam um absurdo de estacionamento para, às vezes, ficar pouquíssimo tempo e simplesmente realizar uma compra muito rápida. Então, a gente tem visto, ao decorrer do tempo, o fluxo caindo demais — relata.

Para o vendedor, a falta de atratividade do espaço também contribui para o afastamento dos consumidores. Ele relata que julho tem sido o mês de menor movimento desde que começou a trabalhar no local.

— O Calçadão tem um problema sério de infraestrutura e também de atratividade, ou seja, os clientes não se sentem motivados a vir ao Calçadão para fazer as suas compras — avalia.

Projeto arqueológico ainda não foi apresentado

Segundo a chefe do Gabinete de Programas e Projetos Especiais (GPPE), Giovana Trindade, o projeto arqueológico será elaborado por um profissional contratado pela empresa vencedora da licitação.

O Iphan informou que, atualmente, não há documentos pendentes de análise no órgão. Conforme o instituto, falta a empresa apresentar o projeto de pesquisa arqueológica.

A área em que a obra será executada um sítio arqueológico cadastrado e está localizado no entorno da Igreja de São Pedro, tombada em nível federal desde 1938. Por isso, qualquer intervenção na área deve ser previamente analisada e autorizada pelo Iphan.

Mesmo nessa situação, o órgão considera possível autorizar o início dos trabalhos em determinados pontos enquanto o salvamento arqueológico é realizado em outros locais.

A Nova Renascer Construções foi procurada para informar em que fase está a elaboração do projeto e quando o documento será apresentado, mas não respondeu até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para manifestação.

Entidades cobram diálogo sobre cronograma

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Grande e São José do Norte (CDL) afirma que acompanha as tratativas e espera que os entraves burocráticos sejam superados o mais rapidamente possível.

— A CDL reafirma que o cronograma de obras precisa ser conversado com os comerciantes a cada nova alteração de projeto ou atualização de informações, para que a entidade consiga aliar os interesses de seus associados com o andamento do projeto — diz Letícia Vanzelote, presidente da entidade.

Para a presidente, a execução também deve considerar períodos importantes para as vendas, como o Dia das Crianças, a Black Friday e o Natal, evitando que as intervenções prejudiquem o acesso dos consumidores aos estabelecimentos.

— A obra do Calçadão é essencial para revitalizar um importante espaço de comércio e seguimos defendendo que essa qualificação ocorra de forma coordenada e ágil — acrescenta Letícia.

Situação afasta comerciantes

Além das condições físicas do Calçadão, os altos valores dos aluguéis, a redução do fluxo de consumidores e questões relacionadas ao transporte coletivo e ao estacionamento rotativo como obstáculos enfrentados pelos lojistas.

— O que a gente ouve é que este é um dos motivos da debandada na Rua General Bacelar, devido aos valores altos e aos contratos longos. Isso tem dificultado que os pequenos comerciantes se estabeleçam ali e movimentem essa área do Centro — afirma Luiz Escobar, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Rio Grande (Sindilojas).

Além disso, Escobar destaca que os estabelecimentos comerciais também estão se espalhando por outras regiões de Rio Grande, principalmente pelo Cassino.

— Acabou aquele protagonismo do Centro da cidade, em que as pessoas precisavam sair de suas casas para vir até aqui. O comércio da área central está passando por um momento muito delicado. Muitos estabelecimentos estão encerrando as atividades — relata.

O que prevê a revitalização

O investimento total será de R$ 3,122 milhões, com recursos oriundos de contrapartida da Corsan/Aegea. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

A obra abrangerá cerca de 6,5 mil metros quadrados da Rua General Bacelar, entre as ruas Benjamin Constant e General Neto. O investimento total será de R$ 3,122 milhões, com recursos oriundos de contrapartida da Corsan/Aegea.

Segundo o projeto, a obra prevê a troca do revestimento atual por paver tipo holandês em duas tonalidades. Conforme a prefeitura, o material foi escolhido pela durabilidade e pela facilidade de manutenção. As peças poderão ser retiradas e reinstaladas quando houver necessidade de intervenções nas redes subterrâneas, permitindo o reaproveitamento do pavimento.

O novo revestimento também deverá auxiliar na drenagem, favorecendo o escoamento e a absorção da água da chuva e reduzindo pontos de acúmulo na superfície.

Além da troca do piso, estão previstas adequações de acessibilidade, requalificação da drenagem pluvial, instalação de mobiliário urbano, recuperação da infraestrutura do passeio público e reorganização da circulação de pedestres. A intenção é executar os serviços em etapas para reduzir os impactos sobre os comerciantes.

Confira a nota do Iphan na íntegra:

"O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) informa que o calçadão da Rua General Bacelar, em Rio Grande (RS), é um sítio arqueológico cadastrado pelo Instituto e está localizado no entorno da Igreja de São Pedro, tombada em âmbito federal desde 1938. Por essa razão, qualquer intervenção na área deve ser previamente analisada e aprovada pelo Iphan, conforme estabelece a Portaria nº 289/2025.

Em novembro de 2025, o Iphan analisou e aprovou a proposta de intervenção sob a perspectiva do impacto sobre o bem tombado. No entanto, como o projeto prevê escavações para a instalação de infraestrutura, o Instituto solicitou a realização de pesquisa arqueológica na área e expediu, na mesma oportunidade, o respectivo Termo de Referência.

Atualmente, não há documentação pendente de análise por parte do Iphan, que aguarda apenas a apresentação do projeto de pesquisa arqueológica. O projeto deverá apresentar metodologia compatível com o potencial arqueológico da área. considerando sua localização no centro histórico de Rio Grande.

A depender da metodologia proposta, poderá ser necessário realizar salvamento arqueológico em trechos do calçadão e do largo. Ainda assim, é possível que o início das obras seja autorizado em determinados locais de forma concomitante à execução do salvamento arqueológico em outros pontos".