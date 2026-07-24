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Aneel mantém multa de R$ 235,6 milhões por usina termelétrica não construída em Rio Grande

Agência rejeitou recursos e concluiu que empresa descumpriu obrigações assumidas em leilão de energia realizado em 2014

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Laura Cosme

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