Alerta de temporal provoca cancelamentos em hotéis no primeiro final de semana da Fenadoce

Rede hoteleira de Pelotas registrou cancelamentos de reservas para o primeiro fim de semana da Fenadoce após a emissão dos alertas meteorológicos. Pierre Schlee/Grupo RBS

A previsão de temporal prevista para os próximos dias já provoca reflexos na 32ª Fenadoce. Hotéis de Pelotas registraram cancelamentos de reservas para o primeiro final de semana da feira após a emissão dos alertas de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo para a região sul do Estado.

Segundo o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pelotas (Sindihpel), Marcelo Hallal, a ocupação da rede hoteleira caiu de forma significativa nos últimos dias:

— Tivemos cancelamento bem expressivo no número dos hotéis. A ocupação para este fim de semana não chega a 50%.

De acordo com ele, a expectativa era de manter uma taxa de ocupação entre 55% e 60%, mas os cancelamentos reduziram esse índice para cerca de 40%.

Fenadoce está entre os principais eventos para o setor

Hallal explica que a Fenadoce tradicionalmente figura entre os períodos de maior movimento para a hotelaria pelotense, ao lado da Expofeira e do Festival Internacional Sesc de Música.

Apesar do impacto neste primeiro fim de semana, o setor ainda aposta em uma recuperação da demanda ao longo da programação da feira.

— Esse primeiro fim de semana acabou sendo prejudicado, mas esperamos uma melhora nos próximos dois finais de semana.

Em nota, a Comissão Organizadora da Fenadoce 2026 informou que monitora as previsões meteorológicas junto aos órgãos responsáveis, como o Centro de Monitoramento da Defesa Civil (CMDEC).

Segundo a organização, a prioridade é garantir a segurança dos visitantes, expositores e colaboradores durante todo o período da feira.

Alerta prevê quatro dias de instabilidade

Alerta do Inmet indica perigo de tempestade para a área em laranja no mapa do RS. Inmet / Divulgação

A Defesa Civil e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram alertas para temporais entre quinta-feira (16) e domingo (19) no Rio Grande do Sul.

A previsão indica chuva intensa, rajadas de vento que podem superar 90 km/h em algumas regiões e possibilidade de queda de granizo. Na metade sul do Estado, os acumulados de chuva podem ultrapassar 100 milímetros, com volumes ainda maiores em pontos da faixa Oeste