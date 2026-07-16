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Alerta de temporal provoca cancelamentos em hotéis no primeiro final de semana da Fenadoce

Rede hoteleira estima queda de cerca de 15 pontos percentuais na ocupação após previsão de chuva intensa para a Região Sul

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Frederico Feijó

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