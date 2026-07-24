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“A situação é delicada”: tarifaço ameaça produção e empregos em empresa de Rio Grande

Sem mercado alternativo para as cercas de pinus, empresa prevê nova queda nas exportações e risco de redução de empregos com a nova sobretaxa de 25%

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Laura Cosme

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