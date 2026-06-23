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Valor das dívidas cresce 29% em um ano e ultrapassa R$ 1,5 bilhão em Pelotas e Rio Grande

Dados da Serasa mostram aumento do número de inadimplentes e das pendências financeiras nas duas maiores cidades da Zona Sul; especialista aponta juros altos, inflação e efeitos econômicos das enchentes entre os fatores

Laura Cosme

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