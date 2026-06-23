Valor das dívidas cresce 29% em um ano e ultrapassa R$ 1,5 bilhão em Pelotas e Rio Grande

Municípios, juntos, contabilizaram 212.758 inadimplentes em maio deste ano. Lucas Amorelli / Agencia RBS

O volume de dívidas em atraso nas duas maiores cidades da Zona Sul atingiu R$ 1,53 bilhão em maio deste ano. O valor representa um crescimento de 29% em relação ao mesmo período de 2025, quando o montante somava R$ 1,18 bilhão, conforme dados da Serasa Experian.

Em Pelotas e Rio Grande, mais de 212 mil pessoas estavam com o nome negativado em maio. Juntas, elas acumulavam mais de 815 mil dívidas, evidenciando o aumento da pressão sobre o orçamento das famílias da região.

Em Pelotas, o número de inadimplentes passou de 113.558 para 125.377 em um ano, alta de 10,4%. O total de dívidas registradas cresceu de 379.616 para 450.428. O valor das pendências financeiras no município saltou de R$ 671 milhões para R$ 872,6 milhões, avanço de aproximadamente 30%. Em média, cada consumidor negativado deve R$ 6.960,43.

Já em Rio Grande, a quantidade de pessoas com o nome restrito aumentou de 80.558 para 87.381, crescimento de 8,5%. O número de dívidas passou de 300.882 para 365.536. No município, o valor total devido subiu de R$ 514,2 milhões para R$ 656,9 milhões, alta de 27,7%. A dívida média por inadimplente chegou a R$ 7.518,64.

Juros altos e custo de vida pressionam famílias

Para o professor de Economia da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), Eduardo Tillmann, o avanço da inadimplência está relacionado a uma combinação de fatores econômicos nacionais e regionais.

— Fatores como a inflação persistente em itens básicos e as taxas de juros elevadas são os motores tradicionais. Além disso, os reflexos ainda presentes das enchentes de 2024 afetaram a geração de renda de muitas famílias da região, especialmente trabalhadores informais e pequenos empreendedores, que precisaram recorrer ao crédito para cobrir despesas essenciais — afirma.

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Segundo o economista, a renda disponível é um dos principais elementos que influenciam a capacidade de pagamento da população.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, em Rio Grande, o rendimento médio dos trabalhadores formais era equivalente a três salários mínimos em 2023. O levantamento também aponta que 32,9% da população tinha renda mensal per capita de até meio salário mínimo.

— Para famílias de renda mais baixa, qualquer imprevisto, como um problema de saúde, um conserto na residência ou uma queda temporária nas vendas de um pequeno negócio, pode comprometer o orçamento e gerar atrasos. Quando a renda não acompanha o aumento do custo de vida, sobra menos dinheiro para honrar os compromissos financeiros — explica.

Endividamento e inadimplência não são a mesma coisa

Embora frequentemente usados como sinônimos, os conceitos de endividamento e inadimplência têm significados diferentes.

O endividamento engloba todas as obrigações financeiras assumidas por uma pessoa, como financiamentos, empréstimos, compras parceladas e contas a pagar, independentemente de estarem em atraso.

Já a inadimplência ocorre quando essas obrigações deixam de ser quitadas dentro do prazo estabelecido e passam a gerar restrições ao consumidor.

— Uma pessoa endividada possui compromissos financeiros a vencer, o que é algo normal na vida econômica. Já a inadimplência ocorre quando esses compromissos não são pagos dentro do prazo estabelecido — destaca Tillmann.

Cenário exige cautela

Na avaliação do economista, o cenário para os próximos meses ainda inspira atenção, especialmente diante do custo de vida elevado e do ritmo de crescimento da renda.

— Enquanto persistirem pressões sobre o custo de vida e a renda crescer em ritmo insuficiente para compensá-las, muitas famílias continuarão enfrentando dificuldades para manter as contas em dia — projeta.

Principais números

R$ 1,53 bilhão em dívidas negativadas em Pelotas e Rio Grande

em dívidas negativadas em Pelotas e Rio Grande 29% de aumento em relação a maio de 2025

de aumento em relação a maio de 2025 212.758 inadimplentes nas duas cidades

nas duas cidades 815.964 dívidas registradas

registradas 125.377 inadimplentes em Pelotas

em Pelotas 87.381 inadimplentes em Rio Grande

em Rio Grande R$ 872,6 milhões em dívidas em Pelotas

em dívidas em Pelotas R$ 656,9 milhões em dívidas em Rio Grande



