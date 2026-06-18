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Transpetro confirma contrato de US$ 427 milhões para construção de mais quatro navios no Estaleiro Rio Grande

Embarcações da classe MR1 serão utilizadas no transporte de petróleo e derivados e ampliam a carteira de encomendas do polo naval gaúcho

Laura Cosme

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