Transpetro confirma contrato de US$ 427 milhões para construção de mais quatro navios no Estaleiro Rio Grande

A contratação dos novos MR1 ocorreu por meio de licitação pública internacional, lançada no final de 2025. Renan Mattos / Agencia RBS

A Transpetro confirmou, nesta quinta-feira (18), a assinatura de um contrato de US$ 427 milhões para a construção de quatro navios da classe MR1 (Medium Range) no Estaleiro Rio Grande. As embarcações serão utilizadas no transporte de petróleo e derivados ao longo da costa brasileira e integram o Programa Mar Aberto, iniciativa voltada à renovação e ampliação da frota própria do Sistema Petrobras.

Com capacidade para 40 mil toneladas de porte bruto (TPB) cada, os navios serão construídos em Rio Grande, ampliando a carteira de encomendas do polo naval gaúcho.

O contrato representa mais um avanço para a indústria naval da região, que já participa da construção de quatro navios da classe Handy Max e cinco navios gaseiros para a Transpetro, contratados anteriormente dentro da estratégia de retomada das encomendas da Petrobras aos estaleiros brasileiros.

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A contratação dos novos MR1 ocorreu por meio de uma licitação pública internacional, lançada no final de 2025. Durante o processo, a Ecovix, operadora do Estaleiro Rio Grande, apresentou a menor proposta entre os concorrentes, no valor de US$ 267 milhões, liderando a disputa frente a empresas internacionais.

O cronograma prevê que a primeira embarcação seja entregue em até 33 meses após a formalização do contrato e a conclusão dos procedimentos necessários para sua entrada em vigor.

Expansão da frota

A nova contratação integra o plano de expansão da frota previsto no Plano de Negócios da Petrobras 2025-2029, que projeta a contratação de 16 navios.

A encomenda dos quatro MR1 faz parte de um conjunto mais amplo de investimentos da Transpetro. O Programa Mar Aberto prevê a contratação de 16 navios de cabotagem, além de 18 barcaças e 18 empurradores.

Com os contratos já firmados, o programa acumula encomendas de 52 embarcações.

Segundo a empresa, a ampliação da frota própria busca aumentar a capacidade de atendimento à Petrobras e reduzir a dependência de embarcações afretadas. A expectativa é que a frota da Transpetro passe das atuais 26 embarcações para 42 navios até 2030.

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As embarcações também serão preparadas para operar futuramente com biocombustíveis, como etanol, e poderão utilizar energia elétrica fornecida pelos portos durante as operações. Os cascos receberão revestimento especial para reduzir o atrito com a água e aumentar a eficiência energética.