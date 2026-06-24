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Presidente da Transpetro confirma chegada de 11 mil toneladas de aço para construção de navios em Rio Grande

Material vindo da Indonésia desembarca em 1º de julho e deve impulsionar novas contratações no complexo naval

Laura Cosme

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