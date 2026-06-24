Presidente da Transpetro confirma chegada de 11 mil toneladas de aço para construção de navios em Rio Grande

Com o novo contrato, a carteira de encomendas do Estaleiro Rio Grande passa a reunir 13 embarcações. Renan Mattos / Agencia RBS

A chegada de 11 mil toneladas de aço ao Estaleiro Rio Grande, prevista para o dia 1º de julho, marcará uma nova etapa na construção dos navios da classe Handy contratados pela Transpetro junto à Ecovix.

O material, importado da Indonésia, será utilizado na fabricação das embarcações que já estão em fase de execução no complexo naval rio-grandino.

A informação foi confirmada pelo presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, durante agenda em Rio Grande nessa semana.

"Vamos receber esse material e iniciar imediatamente o corte das chapas", disse Bacci. Jonathan Heckler / Agencia RBS

— O estaleiro já está pronto e algumas chapas já estão sendo cortadas. Agora, no próximo dia 1º, chega um navio com 11 mil toneladas de aço vindo da Indonésia. Vamos receber esse material e iniciar imediatamente o corte das chapas — afirmou.

A visita ocorreu poucos dias após a Transpetro e a Ecovix formalizarem um novo contrato para a construção de quatro navios da classe MR1 (Medium Range) no Estaleiro Rio Grande.

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O acordo, anunciado pela estatal em 18 de junho, prevê investimento de US$ 427 milhões. As embarcações serão utilizadas no transporte de petróleo e derivados ao longo da costa brasileira e integram o Programa Mar Aberto, iniciativa voltada à renovação e ampliação da frota própria do Sistema Petrobras.

Segundo Bacci, os recursos necessários para a execução dos projetos já começaram a ser liberados.

— Já foram disponibilizados cerca de R$ 100 milhões para compra de aço, perfis, contratação de seguros e demais itens necessários ao início das obras. Os recursos do Sistema Petrobras estão assegurados para a continuidade dos projetos — disse.

Estaleiro passa a ter carteira de 13 navios

Com o novo contrato, a carteira de encomendas do Estaleiro Rio Grande passa a reunir 13 embarcações: cinco gaseiros, quatro navios da classe Handy e quatro da classe MR1.

O CEO da Ecovix, Robson Passos, afirma que a chegada do aço permitirá acelerar o ritmo de produção e ampliar a mobilização de trabalhadores.

— Esse aço é importante para dar volume e dar vazão à fabricação dos navios. Junto com ele, vem também a contratação de mão de obra para esse processamento. Em breve, teremos anúncio de mais postos de trabalho e, a partir daí, a mobilização será contínua — destacou.

Segundo a empresa, a previsão é que o contingente atual de trabalhadores seja duplicado até o final deste ano.

Para quem busca oportunidades futuras, a orientação da Ecovix é realizar o cadastro antecipado no banco de currículos da companhia.





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