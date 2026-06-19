Terminal da CMPC avança em Rio Grande após obtenção de licença ambiental prévia

Expectativa é de que licença para instalação seja emitida em 90 dias. Portos RS / Divulgação

A implantação do terminal a partir de uma joint venture entre a CMPC e a Neltume Ports no Distrito Industrial de Rio Grande obteve autorização de licença prévia na quinta-feira (18).

O documento, emitido pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), atesta a viabilidade ambiental do projeto e permite o avanço para a fase de obtenção da Licença de Instalação, necessária para o início das obras.

De acordo com Leonardo Maurano, diretor-geral do terminal, o documento foi concedido após a análises de documentos entregues em audiência pública realizada em Rio Grande no início do mês.

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Agora, com a autorização, a expectativa é de que a licença para a instalação seja emitida em 90 dias.

— Após a audiência pública, que contou com mais de 500 participantes, foram prestados todos os esclarecimentos solicitados. Com isso, a Fepam emitiu a licença prévia para o empreendimento. A estimativa é entregar esses programas em até 30 dias. Depois disso, a Fepam terá um prazo aproximado de 60 dias para análise — afirma.

Obras devem começar em janeiro de 2027





De acordo com Leonardo Maurano, a empresa aguarda a emissão da licença para iniciar os trabalhos de limpeza e organização do terreno para a fase de construção.

— Nossa previsão é dar início às obras em janeiro de 2027, desde que o cronograma de licenciamento siga conforme o previsto — destaca o diretor-geral.