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Rede abrirá supermercado em antigo prédio do Pois Pois com projeção de 80 novos empregos em Pelotas 

Grupo amplia atuação no varejo de alimentos e aposta em loja conceito com restaurante integrado; inauguração está prevista para 11 de novembro

Igor Islabão

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