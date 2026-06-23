Rede abrirá supermercado em antigo prédio do Pois Pois com projeção de 80 novos empregos em Pelotas 

Onze Onze tem atualmente duas lojas em Pelotas. Igor Islabão / Agência RBS

O cenário do varejo de alimentos em Pelotas terá um novo investimento até o fim do ano. A rede Onze Onze, que nasceu no setor de gastronomia e se consolidou no formato de mercados de proximidade, prepara a abertura de sua primeira operação no conceito de supermercado, com restaurante integrado e inauguração prevista para 11 de novembro.

O empreendimento será instalado em um endereço simbólico para a cidade: o antigo prédio do Supermercado Pois Pois, na esquina da Avenida República do Líbano com a Juscelino Kubitschek, desativado há cerca de uma década.

A nova unidade representa um salto para a marca pelotense, que atualmente possui duas lojas no município. O projeto prevê a criação de 60 a 80 novos empregos diretos, com vagas que vão desde o setor operacional até funções como nutricionista, confeitaria especializada e equipe de marketing.

O espaço também deve passar por uma revitalização completa, com proposta de loja conceito e requalificação da área.

— Queremos fazer uma loja conceito, muito bonita, revitalizando aquela área que está degradada. É um ponto demográfico fortíssimo em Pelotas, onde se cruzam cinco avenidas e o fluxo de passagem é constante — afirma o empresário Felipe Friedrich.

O retorno da gastronomia e foco em saudabilidade

Felipe Friedrich explica como a marca enfrentou a pandemia e mudou os rumos do negócio. Igor Islabão / Grupo RBS

A nova loja também marca um retorno às origens da marca. Em 2019, o Onze Onze operava como restaurante de buffet e pizzaria. Com a pandemia, em 2020, o modelo foi adaptado e o negócio passou a atuar como mercado de conveniência, a partir da transformação do espaço de atendimento.

Agora, o restaurante será reaberto de forma integrada ao supermercado, com buffet no almoço e serviço de pizzas à noite. Outro destaque será a aposta no segmento de saudabilidade, com hortifrúti e produtos para dietas especiais posicionados logo na entrada da loja.

Outro destaque será a aposta no segmento de saudabilidade, com hortifrúti e produtos para dietas especiais. Igor Islabão / Agência RBS

— Nós somos uma formiguinha perto dos gigantes do setor que atuam na região. Por isso, nosso foco não é brigar por preço em massa, mas entregar o que eles não fazem: atendimento rápido, facilidade e produtos especializados de alta qualidade — explica o empresário Gerson Friedrich.

Estrutura e prazos

Local receberá novo supermercado após uma década. Igor Islabão / Agência RBS

O projeto arquitetônico prevê um ambiente aberto para a avenida, com paisagismo e sem grades de fechamento, além de cerca de 100 vagas de estacionamento. A estrutura, que é alugada pela marca, também terá espaço para a instalação de uma farmácia parceira.

As obras de recuperação e adequação do prédio já começaram. A meta dos empresários é inaugurar o novo supermercado em 11 de novembro, consolidando a expansão da rede em Pelotas.



