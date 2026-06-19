Receita Federal autoriza aeroporto de Pelotas a receber voos internacionais

Terminal poderá receber voos não regulares de pequeno porte. Ígor Islabão / Grupo RBS

A secretaria especial da Receita Federal brasileira declarou o Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto, de Pelotas, no sul do Estado, como alfandegado. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (19) e significa que o aeroporto está legalmente autorizado a receber e processar voos e mercadorias internacionais sob fiscalização aduaneira.

A medida, válida até 29 de novembro de 2051, se limita a voos não regulares de pequeno porte, portanto, não prevê voos comerciais. A Delegacia da Receita Federal de Pelotas será responsável pela fiscalização aduaneira de forma ininterrupta.

A autorização é voltada para aviação executiva, voos fretados ou privados de pequeno porte. Viajantes de outros países poderão pousar em Pelotas e passar pelo controle alfandegário no local.

Anteriormente, o aeroporto já teve autorização para receber voos internacionais quando estava sob gestão da Infraero. Com a mudança da concessão para a Motiva, antiga CCR, a autorização precisou ser renovada.