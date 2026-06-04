Queda no preço do tabaco preocupa produtores de Canguçu: "Não vai sobrar dinheiro para o ano que vem"

Mais de 5 mil famílias dependem da cultura no município, que lidera a produção nacional da commodity. Tadeu Vilani / Agencia RBS

A comercialização da safra de tabaco tem gerado preocupação entre agricultores de Canguçu, município que lidera a produção da cultura no Brasil. Embora o ciclo tenha sido favorecido pelas condições climáticas e apresentado bons resultados nas lavouras, os produtores enfrentam uma queda significativa nos preços pagos pelas empresas compradoras em um cenário de aumento dos custos de cultivo.

Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Cooperativismo e Recursos Hídricos, o preço médio do quilo do tabaco está em torno de R$ 17 nesta safra. No ano passado, o valor médio ficou próximo de R$ 25 por quilo.

Atualmente, mais de 9 mil hectares são destinados ao cultivo da cultura em Canguçu, envolvendo cerca de 5,1 mil famílias. A expectativa é de que a produção deste ano alcance 24 mil toneladas.

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De acordo com o secretário de Agricultura, José Fernando Goetzke, a redução no valor pago aos produtores ocorre justamente em um momento de aumento dos custos de produção.

— Os produtores investiram mais nesta safra porque os preços do ano passado eram atrativos. Porém, agora enfrentam um cenário diferente, com redução no valor pago pelo produto e aumento dos custos dos insumos, influenciados inclusive pelo cenário internacional e por conflitos globais — afirma.

Dificuldade para fechar as contas

Para o agricultor Jonas Rackow, que cultiva tabaco há mais de três décadas com a família, a renda obtida nesta safra deve ser insuficiente para financiar o próximo plantio e até mesmo cobrir despesas básicas. Atualmente, ele produz em uma área de 3,5 hectares.

— Não vai sobrar dinheiro para o ano que vem. Estou ganhando um salário mínimo por hectare. Se planto três hectares, vou ganhar três salários durante toda a safra. Não vou ter renda para fechar a safra e seguir produzindo. Não vou ter nem dinheiro para pagar o rancho do próximo mês — relata.

Segundo Rackow, a frustração é maior porque a safra apresentou boas condições climáticas e produtividade satisfatória.

— Este ano foi bom para nós. Não tivemos problemas climáticos, nem granizo. A produção teve qualidade, mas mesmo assim não está sendo valorizada — afirma.

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A cadeia produtiva do tabaco funciona por meio de um sistema integrado entre produtores e indústrias. As empresas fornecem sementes, assistência técnica e outros insumos durante o ciclo produtivo. Em contrapartida, também são responsáveis pela compra, classificação e definição do valor pago ao agricultor.

O cultivo ocupa praticamente todo o calendário agrícola. O plantio começa em agosto, a colheita tem início em novembro e a comercialização ocorre entre abril e agosto do ano seguinte.

Reflexos chegam à economia do município

O impacto da redução nos preços vai além das propriedades rurais. O tabaco é o principal produto de comercialização de Canguçu, à frente da soja e da pecuária, e movimenta diversos setores da economia local.

Segundo Goetzke, a atividade gera entre R$ 4 milhões e R$ 6 milhões por ano em arrecadação de ISSQN para o município. A diminuição da renda dos agricultores tende a afetar o comércio, a prestação de serviços e a circulação de recursos na cidade.

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— Em Canguçu, o fumo é o principal produto. Depois vem a soja e, em seguida, a pecuária. Dependemos fortemente dessa cultura. Quando o preço cai, os reflexos atingem toda a economia local — afirma o secretário.

Diante do cenário atual, produtores temem que a renda obtida nesta safra não seja suficiente para cobrir os custos de produção, garantir investimentos para o próximo ciclo e manter o orçamento das famílias rurais.



