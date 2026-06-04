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Queda no preço do tabaco preocupa produtores de Canguçu: "Não vai sobrar dinheiro para o ano que vem"

Média do valor pago pelo quilo caiu de cerca de R$ 25 para R$ 17 em um ano; agricultores relatam dificuldade para cobrir custos e investir no próximo ciclo

Gabriel Veríssimo

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