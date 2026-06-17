Obras de dragagem avançam na Lagoa dos Patos entre Barra do Ribeiro e Tapes

Canal Junco é uma das principais rotas de transporte de cargas da Zona Sul e terá obras pelos próximos dois meses. Marcos Jatahy / Portos RS

As obras de dragagem no Canal Junco, na Lagoa dos Patos, avançaram nesta semana em um trecho de cerca de 90 quilômetros entre os municípios de Tapes e Barra do Ribeiro. A intervenção tem como objetivo remover sedimentos acumulados no leito da hidrovia e melhorar as condições de navegação em uma das principais rotas utilizadas para o transporte de cargas até o Porto do Rio Grande.

Além do Canal Junco, seguem em andamento os trabalhos de dragagem no canal de acesso ao porto. Ao longo de 2026, a previsão é de que 22 canais hidroviários passem por intervenções na bacia hidrográfica do Guaíba e na Zona Sul do Estado.

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No total, deverão ser retirados aproximadamente 20 milhões de metros cúbicos de sedimentos. Desse volume, cerca de 16 milhões de metros cúbicos correspondem às obras realizadas no Porto do Rio Grande, consideradas estratégicas para ampliar a segurança da navegação e a eficiência das operações portuárias.

A hidrovia é utilizada principalmente para o transporte de granéis agrícolas, como soja, milho e farelo, além de fertilizantes, combustíveis, areia, celulose e outras cargas destinadas ao complexo portuário rio-grandino.

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De acordo com o presidente da Portos RS, Fábio Machado, a expectativa é de que a dragagem do Canal Junco seja concluída em até 60 dias.

— Estamos garantindo melhores condições de navegabilidade, mais segurança para as operações e maior eficiência logística para o Rio Grande do Sul — afirma.

Atualmente, os serviços são executados por duas dragas do tipo Cutter Suction Dredger (CSD), equipamento que utiliza um sistema de corte e sucção para remover o material acumulado no fundo dos canais.

Meta é manter calado de até 15 metros no Porto do Rio Grande

No Porto do Rio Grande, as obras buscam assegurar um calado operacional de até 15 metros, condição considerada fundamental para a recepção de embarcações de maior porte e para a manutenção da competitividade do complexo portuário gaúcho.

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O que é retirado dos canais

Além de areia e lodo acumulados naturalmente ao longo dos anos, os trabalhos de dragagem também permitem a remoção de resíduos descartados irregularmente nos rios e canais.

Segundo a Portos RS, todas as intervenções são realizadas mediante licenciamento ambiental, que define tanto os procedimentos de execução quanto os locais autorizados para a disposição dos materiais retirados.

Os sedimentos dragados são transportados para áreas previamente estabelecidas nos projetos ambientais aprovados para cada obra.



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