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"Não temos problema de capacidade fabril, nem de espaço", diz CEO da Ecovix sobre construção simultânea de 12 navios em Rio Grande

Estaleiro será responsável por quatro Handy Max, quatro gaseiros e quatro petroleiros da classe MR1; empresa prevê ampliação gradual das contratações conforme avanço dos projetos

Laura Cosme

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