"Não temos problema de capacidade fabril, nem de espaço", diz CEO da Ecovix sobre construção simultânea de 12 navios em Rio Grande

As embarcações serão utilizadas no transporte de petróleo e derivados ao longo da costa brasileira e integram o Programa Mar Aberto. Charles Guerra / Especial

A carteira de encomendas do Estaleiro Rio Grande começa a ganhar volume e a desenhar um horizonte de atividade para os próximos anos. Operada pela Ecovix, a estrutura será responsável pela construção de 12 embarcações.

Entre os contratos estão os quatro navios Handy Max, já em fase inicial de fabricação, quatro gaseiros encomendados pela Transpetro e os quatro petroleiros da classe MR1, cujo contrato foi formalizado nesta semana pela subsidiária da Petrobras.

Segundo o CEO da Ecovix, Robson Passos, o contrato dos MR1 entra agora na fase de eficácia, etapa que envolve a apresentação de documentos técnicos, garantias e seguros antes do início efetivo da construção.

Leia Mais Transpetro confirma contrato de US$ 427 milhões para construção de mais quatro navios no Estaleiro Rio Grande

— É importante frisar que esses contratos são de construção de uma embarcação e que, inclusive, no nosso escopo, está prevista toda a engenharia desse navio. O contrato começa com o desenvolvimento de uma engenharia básica, uma engenharia detalhada e um projeto executivo. Isso leva um tempo — explica.

De acordo com o executivo, somente após a conclusão dessas etapas será possível avançar para a aquisição dos equipamentos e materiais necessários à fabricação.

— O reflexo da assinatura desse contrato para a comunidade, principalmente no que diz respeito ao emprego, vai levar um pouco de tempo. Isso a gente não consegue evitar. É necessário fazer engenharia. Sem engenharia você não consegue construir. Com o contrato assinado, a situação está consolidada. Os empregos vão ser gerados, as pessoas vão ser admitidas e você vai ver de volta essa pujança do polo naval — afirma.

Atualmente, a Ecovix possui cerca de 500 trabalhadores mobilizados para as atividades relacionadas aos navios Handy Max.

Segundo Passos, esse projeto está em estágio mais avançado de desenvolvimento e deverá impulsionar a geração de empregos antes mesmo do início das atividades ligadas aos MR1.

Leia Mais Terminal da CMPC avança em Rio Grande após obtenção de licença ambiental prévia

— O projeto já está em desenvolvimento na Noruega, os desenhos de fabricação já começaram a ser desenvolvidos e as principais compras já foram realizadas. Com a chegada dos materiais e equipamentos, essa curva de mobilização de mão de obra vai aumentar e, com os outros navios na sequência, não vai parar mais — destaca.

Estaleiro tem capacidade para executar todos os projetos

Enquanto a expectativa da comunidade está voltada para a geração de empregos, o desafio dentro do estaleiro será coordenar a construção simultânea das 12 embarcações em diferentes estágios.

Segundo a Ecovix, a infraestrutura instalada em Rio Grande foi projetada para atender demandas de porte superior às atualmente contratadas.

— Quando o estaleiro foi concebido, ele foi projetado para construir dois cascos de plataformas FPSO por ano. Cada um desses cascos tem cerca de 40 mil toneladas de aço, o que representa uma capacidade fabril de 80 mil toneladas anuais. Toda essa capacidade é superior ao volume de aço que vamos processar em todos esses contratos juntos — afirma Passos.

O executivo garante que a empresa não prevê limitações estruturais para executar os projetos.

— Não temos problema de capacidade fabril nem de espaço para construir essas embarcações simultaneamente — ressalta.

Segundo ele, a produção seguirá uma lógica de linha industrial, com diferentes projetos avançando ao mesmo tempo.

— Vamos começar pelos Handy Max, na sequência os gaseiros e os MR1, mas eles entram em produção em conjunto. O estaleiro possui duas linhas de fabricação de painéis e blocos, o que permite que esses projetos avancem simultaneamente — explica.

Leia Mais Estaleiro Rio Grande inicia construção de navios para a Transpetro

Durante o auge do Polo Naval de Rio Grande, o complexo participou da fabricação dos cascos das plataformas P-66, P-67, P-68, P-69 e P-70, destinadas ao pré-sal brasileiro.

Outro diferencial é o dique seco, considerado o maior da América Latina. Com aproximadamente 350 metros de comprimento e 130 metros de largura, a estrutura foi projetada para permitir a construção e integração simultânea de grandes embarcações e plataformas.

Leia Mais Estaleiro Rio Grande inicia contratações para construção de navios

Contratações devem crescer nos próximos meses

A expectativa da empresa é ampliar gradualmente o número de trabalhadores à medida que os projetos avancem.

Segundo a Ecovix, a previsão é de que o contingente atual seja duplicado até o final deste ano.

Para quem busca oportunidades futuras, a orientação é realizar o cadastro antecipado no banco de currículos da companhia.

— Nós temos um portal eletrônico para cadastro dos currículos. É importante que as pessoas façam esse cadastro porque o sistema permite localizar rapidamente as funções e experiências que precisamos para os processos de recrutamento e treinamento da mão de obra — afirma Passos.

Leia Mais Estaleiro Rio Grande conclui primeiro desmantelamento sustentável de plataforma da Petrobras no Brasil

O cadastro pode ser realizado no portal da empresa, onde os candidatos devem manter as informações profissionais atualizadas para futuras seleções.





Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.