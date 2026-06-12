"Muitas ideias brilhantes se perdem quando as mulheres duvidam da própria voz", afirma dirigente da Federasul

Palestra ocorreu durante o Tá em Pauta, realizado nesta sexta-feira (12), em Rio Grande. Laura Cosme / Grupo RBS

A presidente do Conselho da Mulher Empreendedora da Federasul, Simone Leite, defendeu a ampliação da participação feminina em espaços de liderança e tomada de decisão durante o Tá em Pauta, realizado nesta sexta-feira (12), em Rio Grande.

Ao lado do presidente da Federasul, Rodrigo Costa, ela apresentou a palestra Associativismo Empreendedor: a força que une homens e mulheres, voltada a empresários, lideranças e representantes de instituições da região.

Durante a apresentação, Simone destacou que muitas mulheres ainda deixam de assumir posições de protagonismo por receio da exposição pública ou do julgamento de suas opiniões.

— Muitas ideias brilhantes se perdem quando as mulheres duvidam da própria voz. O desafio não é aprender a falar, mas desaprender o medo de se expor — afirmou.

Segundo a dirigente, o fortalecimento da presença feminina nos ambientes de decisão é fundamental para o desenvolvimento econômico e social.

— As mulheres fazem parte da economia e precisam ter um olhar sobre o desenvolvimento econômico para que a gente tenha reflexos positivos também no desenvolvimento social, na família e na comunidade — destacou.

Redes de apoio e empreendedorismo

Simone também ressaltou a importância dos núcleos de mulheres empreendedoras, como o mantido pela Câmara de Comércio de Rio Grande. Conforme a dirigente, esses espaços contribuem para o fortalecimento profissional e pessoal das participantes.

De acordo com ela, iniciativas desse tipo estimulam o autoconhecimento, fortalecem a autoestima e favorecem a criação de redes de apoio entre empresárias.

A presidente do conselho ainda defendeu uma cultura de maior participação feminina em cargos de liderança, argumentando que homens e mulheres possuem visões complementares sobre os desafios enfrentados pela sociedade e pelo setor produtivo.

Cooperação e desenvolvimento

Além das questões relacionadas ao empreendedorismo feminino, Simone abordou a necessidade de ampliar a cooperação entre municípios, estados e países.

Para a dirigente, o desenvolvimento econômico depende cada vez mais da integração entre mercados e da construção de soluções conjuntas para desafios comuns.

O evento reuniu empresários, lideranças e representantes de diferentes instituições para discutir temas ligados ao associativismo, à liderança e ao desenvolvimento econômico regional.





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