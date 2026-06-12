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"Muitas ideias brilhantes se perdem quando as mulheres duvidam da própria voz", afirma dirigente da Federasul

Simone Leite defendeu, em Rio Grande, mais mulheres em cargos de liderança e participação ativa nas decisões sobre desenvolvimento econômico

Laura Cosme

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