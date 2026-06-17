Economia

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Marcos Fontoura é reeleito presidente do Sinduscon de Pelotas

Setor movimenta aproximadamente R$ 667 milhões por ano, o equivalente a 8,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do município; novo mandato vai até 2028

Igor Islabão

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