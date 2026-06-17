Marcos Fontoura é reeleito presidente do Sinduscon de Pelotas

Dirigente avalia que o cenário econômico exige cautela por parte das empresas da construção civil. Divulgação / Sinduscon

O engenheiro civil e empresário Marcos Fontoura da Silva foi reeleito presidente do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário (Sinduscon) de Pelotas e Região para a gestão 2026/2028.

À frente da entidade desde 2024, Fontoura inicia o novo mandato respaldado por um crescimento de 25% no número de empresas associadas durante a gestão anterior e com a proposta de ampliar ações voltadas à qualificação profissional e à representação institucional do setor.

Em entrevista a GZH, o presidente afirmou que a prioridade para os próximos dois anos será manter a linha de atuação adotada pela atual diretoria.

— Como se trata de uma continuidade de gestão, vamos seguir no mesmo ritmo e formatação, defendendo fortemente os interesses dos nossos associados e promovendo cursos e qualificações para atualizar o setor — disse.

Apesar dos resultados positivos obtidos nos últimos dois anos, o dirigente avalia que o cenário econômico exige cautela por parte das empresas da construção civil.

Entre os principais desafios estão a volatilidade das taxas de juros, as dificuldades de acesso ao crédito e os impactos de conflitos geopolíticos internacionais sobre o custo dos insumos utilizados pelas construtoras.

Outro fator apontado por Fontoura é a forte dependência do mercado local em relação às políticas habitacionais públicas. Segundo ele, a relevância dos programas de moradia popular em Pelotas torna o setor mais sensível a mudanças de diretrizes governamentais.

— Essas incertezas políticas sempre trazem um certo receio para se investir em novos projetos. Nosso desafio é continuar construindo com qualidade e velocidade dentro de um cenário incerto de aumento de custos — avalia.

Construção civil movimenta R$ 667 milhões em Pelotas

A construção civil está entre os setores com maior impacto na economia do município. Conforme dados citados pelo Sinduscon, a atividade movimenta aproximadamente R$ 667 milhões por ano, o equivalente a 8,1% do Produto Interno Bruto (PIB) de Pelotas.

Para a nova gestão, a estratégia será reforçar iniciativas voltadas à modernização do setor e ao aprimoramento da gestão das empresas.

Entre as ações previstas para o próximo biênio estão novas edições do Sindustec, evento voltado à inovação, tecnologia e novos processos construtivos.

O sindicato também pretende ampliar a realização de workshops em parceria com o Sebrae-RS, abordando temas como gestão empresarial, vendas e posicionamento de mercado.

Outra iniciativa que terá continuidade é a Feira Imobiliária, promovida em conjunto com a Caixa Econômica Federal.

A diretoria que comandará o Sinduscon de Pelotas e Região até 2028 também é composta por Vania Luiza Zanettin, vice-presidente; Délcio Ponzoni Júnior, tesoureiro; e Ane de Marco Lamonato, secretária.



