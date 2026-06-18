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Maior produtor de cebola do RS inicia nova safra após crise de preços e prejuízo no campo

São José do Norte concentra cerca de mil produtores da hortaliça; expectativa é recuperar a rentabilidade após agricultores venderem abaixo do custo na última temporada

Laura Cosme

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