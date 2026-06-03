Estaleiro Rio Grande conclui primeiro desmantelamento sustentável de plataforma da Petrobras no Brasil

Após quase três anos de trabalho, o Estaleiro Rio Grande concluiu, nesta quarta-feira (3), o primeiro desmantelamento de uma plataforma da Petrobras realizado no Brasil com foco em reciclagem sustentável.

A retirada do último bloco da P-32 encerra uma operação que permitirá o reaproveitamento de mais de 90% da estrutura na produção de aço e consolida uma nova frente de atuação para o polo naval rio-grandino.

O processo de desmontagem iniciou em dezembro de 2023, quando a estrutura atracou no dique seco. Agora, a retirada do último bloco da plataforma, que pesava mais de 44 mil toneladas, foi finalizada.

Em vez de permanecer desativada ou ser enviada para desmanche no Exterior, a estrutura está sendo desmontada em Rio Grande para reaproveitamento industrial.

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Segundo a Ecovix, operadora do Estaleiro, os blocos restantes seguem sendo cortados e transportados para a unidade da Gerdau em Charqueadas, onde serão transformados em aço.

Operação representa nova frente de atividade para polo naval rio-grandino. Divulgação / Ecovix

Nova frente de trabalho

Para a Ecovix, responsável pelo serviço, a conclusão do trabalho demonstra a capacidade do estaleiro de atuar em novos segmentos além da construção naval tradicional.

— Foi uma operação de grande complexidade, desde a chegada da plataforma até a desmontagem completa da estrutura — afirma o CEO da empresa, Robson Passos.

Próxima plataforma chega em julho

Com a liberação do dique seco, o Estaleiro Rio Grande já se prepara para receber uma nova plataforma.

A P-33, que também foi adquirida pela Gerdau, tem chegada prevista para julho. A embarcação está atualmente no Porto do Açu, no Rio de Janeiro, e passará pelo mesmo processo de desmontagem em Rio Grande.

A unidade possui cerca de 45 mil toneladas e dimensões semelhantes às da P-32.