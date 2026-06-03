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Estaleiro Rio Grande conclui primeiro desmantelamento sustentável de plataforma da Petrobras no Brasil

Mais de 90% da plataforma P-32 serão reciclados para produção de aço

Laura Cosme

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Joanna Manhago

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